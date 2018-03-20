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01:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Реален ли бойкот ЧМ-2018? Ответ Футбольной ассоциации Исландии

Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон в беседе с корреспондентом «СЭ» подчеркнул, что у него нет сомнений насчет участия скандинавской сборной на чемпионате мира.

Источник: Reuters

В понедельник портал icenews.is сообщил, что правительство страны может поддержать британских чиновников и бойкотировать турнир в России. При этом министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Торзарсон отметил, что решение еще не принято.

— Какова вероятность бойкота чемпионата мира? — вопрос Якобссону.

— Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит.

Исландия может присоединиться к бойкоту, если его объявит Великобритания. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В Исландии также рассматривается вариант бойкота турнира официальными представителями, а не футболистами.

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