Реален ли бойкот ЧМ-2018? Ответ Футбольной ассоциации Исландии

В понедельник портал icenews.is сообщил, что правительство страны может поддержать британских чиновников и бойкотировать турнир в России. При этом министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Торзарсон отметил, что решение еще не принято.
— Какова вероятность бойкота чемпионата мира? — вопрос Якобссону.
— Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит.
Исландия может присоединиться к бойкоту, если его объявит Великобритания. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В Исландии также рассматривается вариант бойкота турнира официальными представителями, а не футболистами.