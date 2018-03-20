Реален ли бойкот ЧМ-2018? Ответ Футбольной ассоциации Исландии

Источник: Reuters

В понедельник портал icenews.is сообщил, что правительство страны может поддержать британских чиновников и бойкотировать турнир в России. При этом министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Торзарсон отметил, что решение еще не принято.

— Какова вероятность бойкота чемпионата мира? — вопрос Якобссону.



— Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит.