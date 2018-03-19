Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

Источник: AFP 2018

По словам министра иностранных дел страны Гудлейгура Тора Торзарсона, решения о бойкоте турнира чиновниками пока не принято.

— Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете, — сказал Торзарсон. — Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решения пока не принято. Мы все еще обсуждаем.

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Исландия может присоединиться к бойкоту, если его объявит Великобритания. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В Исландии также рассматривается вариант бойкота турнира официальными представителями, а не футболистами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России​​.