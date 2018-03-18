Сорокин: ФИФА полностью удовлетворена темпами продаж билетов на ЧМ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров отреагировал на ультиматумы Киева Донецку и Луганску
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Глава ЦИК ответила на жалобу на аномально высокую явку на участке
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг2
Бавария1
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен2
Генгам0
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан3
Кьево2
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне0
Рома2
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Все события
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
20:57 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: ФИФА полностью удовлетворена темпами продаж билетов на ЧМ-2018

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) полностью удовлетворено темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира в порядке живой очереди. Этот этап завершится 3 апреля.

«Продажи идут хорошо, за первый день было продано очень большое количество. Это удовлетворяет не только нас, но и ФИФА: сейчас рассказали им о темпах продаж, руководство организации осталось удовлетворенным. Следующий этап — продажи в билетных центрах, там будет распродаваться все, что осталось — билеты всех категорий, потому что они никогда не распродаются в первых двух волнах. Другое дело, что на какие-то матчи спрос выше, поэтому туда каких-то билетов может не быть», — сказал Сорокин.

Он рассказал, что на следующей неделе обсудит с представителями ФИФА возможность использования временных трибун на стадионе «Фишт» в Сочи во время чемпионата мира. На Кубке конфедераций летом прошлого года билеты на эти трибуны продавались частично. «Завтра начинается инспекционный визит, будем ездить по городам, так что на следующей неделе обсудим с коллегами и решим по поводу трибун», — сообщил гендиректор оргкомитета.

Последний этап продаж билетов на чемпионат мира начнется 18 апреля и завершится в конце турнира — 15 июля. В этот период билеты впервые можно будет купить не только в интернете, но и в кассе, а также на сайте ФИФА откроется перепродажа билетов для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посетить матчи.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене
Второе место «страны, которой не было». Итоги Паралимпиады
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд
4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера»
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь