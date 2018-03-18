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10:26 (мск), источник: ТАСС

Презентация официального мяча ЧМ-2018 состоялась на Кубе

ГАВАНА, 18 марта. /ТАСС/. Презентация официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, состоялась в субботу в кубинской столице.

Торжественная церемония, организованная кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и отдыха совместно с посольством РФ на Кубе, проходила на знаменитой гаванской набережной Малекон. На ней присутствовали известные кубинские спортсмены, представители власти, члены дипкорпуса и сотни любителей футбола.

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Первым жителем Кубы, удостоившимся чести взять в руки мяч ЧМ-2018, стал заслуженный кубинский футболист Эрик Эрнандес — мировой рекордсмен в чеканке мяча головой. Под восторженные аплодисменты публики он продемонстрировал несколько своих фирменных трюков. В прошлом году спортсмен установил новый мировой рекорд обращения с мячом, в положении сидя он не давал ему упасть в течение 43 минут 5 секунд, чеканя исключительно головой.

«Это самый качественный мяч из всех, что мне приходилось держать. Он состоит из шести панелей, соединенных бесшовным способом, что придает ему отличный контроль», — отметил Эрнандес.

Рядом со сценой, где проходила презентация, была развернута небольшая фотовыставка, посвященная российским городам и стадионам, которые примут матчи мирового первенства. Гигантская копия официального мяча турнира будет стоять на Малеконе до окончания чемпионата.

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Главный мяч турнира

Официальный мяч чемпионата, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18. Он имеет белое основание и украшен черно-серой пиксельной графикой. На мяче размещены логотипы ЧМ-2018, выполненные в золотистом цвете. Его дизайн напоминает оформление легендарного мяча Telstar, созданного для чемпионата мира по футболу 1970 года, который проходил в Мексике.

Название первого Telstar — сокращение словосочетания television star, что в переводе с английского языка означает «звезда экрана». Впервые белый мяч был украшен черными вставками для того, чтобы его было лучше видно на экране черно-белых телевизоров. С тех пор этот узор стал классическим, навсегда войдя в историю футбола.

В Москве официальный мяч ЧМ-2018 был представлен 9 ноября прошлого года.

В торжественной церемонии приняли участие такие звезды мирового футбола, как нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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