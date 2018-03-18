Инфантино: Если кто-то захочет создать неприятности на ЧМ-2018, у него будут проблемы

Источник: РИА "Новости"

«Мы не собираемся воевать, — завил Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс. — Вы увидите, что это будет футбольный праздник, а если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы. Русские серьезно настроены, чтобы чемпионат мира был полностью успешным».

«У меня есть небольшой опыт в организации крупных соревнований, и я должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно с точки зрения безопасности, какой я видел в России», — отметил глава ФИФА, участвовавший в организации четырех чемпионатов Европы.