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11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Инфантино: Если кто-то захочет создать неприятности на ЧМ-2018, у него будут проблемы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что на чемпионате мира-2018 в России не будет проблем с безопасностью, заявив, что «если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы».

Источник: РИА "Новости"

«Мы не собираемся воевать, — завил Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс. — Вы увидите, что это будет футбольный праздник, а если кто-то захочет создать неприятности, у него будут проблемы. Русские серьезно настроены, чтобы чемпионат мира был полностью успешным».

«У меня есть небольшой опыт в организации крупных соревнований, и я должен сказать, что никогда не видел такого уровня подготовки, особенно с точки зрения безопасности, какой я видел в России», — отметил глава ФИФА, участвовавший в организации четырех чемпионатов Европы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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