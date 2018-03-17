Порошенко пожелал всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России
Президент Украины Петр Порошенко высказался относительно возможных бойкотов чемпионата мира по футболу в России
Президент Украины Петр Порошенко высказался относительно возможных бойкотов чемпионата мира по футболу в России
«Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что налагаются более эффективные санкции», — заявил Порошенко. Он также отметил, что не является футбольным болельщиком.
В данный момент ни одна из стран не заявила о намерении бойкотировать мундиаль в России. Футбольный союз Германии и Футбольная ассоциация Англии выступили против бойкота чемпионата мира-2018.
Ранее в Великобритании обсуждалась возможность частичного бойкота турнира на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего политическое убежище в Соединенном Королевстве. Позже стало известно, что на матчи чемпионата мира не поедут официальные лица и представители королевской семьи.
Сборная Украины по футболу не сумела квалифицироваться на участие в Чемпионате мира. Команда Андрея Шевченко не сумела опередить сборные Исландии и Хорватии.
В марте 2015 Порошенко открыто призывал к бойкоту турнира. Тогда на высказывание украинского лидера отреагировал