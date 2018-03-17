Врач: Футболисты сборной России Джикия и Васин не успеют набрать кондиции к ЧМ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-20
Кубань0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Депортиво1
Лас-Пальмас1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Олимпиец0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Тосно
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ренн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Крылья Советов1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Факел0
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Урал3
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Ювентус
Все события
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Конте и Моуринью. Кубок или пустота
Овечкин замолчал, Кузнецов получил травму. Обзор дня в НХЛ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
16:18 (мск), источник: Р-Спорт

Врач: Футболисты сборной России Джикия и Васин не успеют набрать кондиции к ЧМ-2018

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил РИА Новости, что защитник «Спартака» Георгий Джикия и футболист ЦСКА Виктор Васин не успеют набрать достаточные кондиции, чтобы выступить на чемпионате мира-2018.

Источник: РИА "Новости"

Джикия травмировал передние крестообразные связки левого колена на январском тренировочном сборе во время одного из товарищеских матчей. Васин получил аналогичную травму в конце февраля в матче 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Оба были прооперированы в Италии в клинике «Вилла Стюарт».

«Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев, — сказал Безуглов. — Если человек был прооперирован в клинике “Вилла Стюарт”, то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5 — 5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира».

«Мы разумеется, рассчитываем, что восстановление этих игроков пройдет максимально быстро. Но на мой взгляд как врача, рисковать здесь точно не стоит, потому что чемпионат мира — это не просто игра в футбол, это футбол с максимальной самоотдачей, с очень тяжелым подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто. Если говорить о лечении, у обоих игроков все идет по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», — заключил врач.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Конте и Моуринью. Кубок или пустота
Овечкин замолчал, Кузнецов получил травму. Обзор дня в НХЛ
Родченков добрался до Олимпиады-80. Куда дальше?
Касаткина обыграла Уильямс и вышла в финал турнира WTA
Логинов победил в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске
«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче РФПЛ
«Краснодар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь