Врач: Футболисты сборной России Джикия и Васин не успеют набрать кондиции к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Джикия травмировал передние крестообразные связки левого колена на январском тренировочном сборе во время одного из товарищеских матчей. Васин получил аналогичную травму в конце февраля в матче 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Оба были прооперированы в Италии в клинике «Вилла Стюарт».

«Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев, — сказал Безуглов. — Если человек был прооперирован в клинике “Вилла Стюарт”, то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5 — 5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира».

«Мы разумеется, рассчитываем, что восстановление этих игроков пройдет максимально быстро. Но на мой взгляд как врача, рисковать здесь точно не стоит, потому что чемпионат мира — это не просто игра в футбол, это футбол с максимальной самоотдачей, с очень тяжелым подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто. Если говорить о лечении, у обоих игроков все идет по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», — заключил врач.