Все стадионы ЧМ-2018 будут сданы в течение трех недель

Источник: РИА "Новости"

— Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме, — цитирует ТАСС Ставицкого. — Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности — с интервалом 1−2−3 недели. Задач, которые бы выходили за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы. Основной акцент смещается в сторону подготовки документаций для итоговых проверок, которые осуществляет Ростехнадзор.

Ставицкий заметил, что один из самых сложных объектов, который требует большего внимания, — это стадион в Самаре,