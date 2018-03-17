Сорокин: Тема бойкота ЧМ-2018 со стороны британцев не поднималась на совете ФИФА

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира в России. При этом Футбольная ассоциация Англии сообщила, что на данный момент не поддерживает идею бойкота турнира.

«Члены совета — это профессиональная аудитория, которая понимает, что связь с чемпионатом мира отсутствует, она абсолютно надуманная и искусственная, — рассказал Сорокин. — Все даже с каким-то сожалением по отношению к нам отнеслись к этому сюжету. На совете эта тема не поднималась, все это выражалось исключительно в личном общении. Все единодушно морщились от этих политических поворотов».

«Ни у кого нет сомнений, что все 32 команды прибудут в Россию, никакого глобального бойкота не будет. Если какие- то политики решат не приезжать, то это их собственный выбор. К футболу это никакого отношения не имеет», — добавил он.