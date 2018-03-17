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11:11 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: Тема бойкота ЧМ-2018 со стороны британцев не поднималась на совете ФИФА

БОГОТА, 17 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тема бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России со стороны британцев не обсуждалась на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Боготе. Об этом ТАСС сообщил член совета ФИФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира в России. При этом Футбольная ассоциация Англии сообщила, что на данный момент не поддерживает идею бойкота турнира.

«Члены совета — это профессиональная аудитория, которая понимает, что связь с чемпионатом мира отсутствует, она абсолютно надуманная и искусственная, — рассказал Сорокин. — Все даже с каким-то сожалением по отношению к нам отнеслись к этому сюжету. На совете эта тема не поднималась, все это выражалось исключительно в личном общении. Все единодушно морщились от этих политических поворотов».

«Ни у кого нет сомнений, что все 32 команды прибудут в Россию, никакого глобального бойкота не будет. Если какие- то политики решат не приезжать, то это их собственный выбор. К футболу это никакого отношения не имеет», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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