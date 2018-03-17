Тренеры смогут пользоваться мобильной связью в тактических целях во время матчей ЧМ-2018

Об этом нововведении, которое было утверждено на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА), ТАСС рассказал член совета, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Совет ФИФА на заседании в Боготе рассмотрел ряд поправок в регламент проведения предстоящего чемпионата мира.

«Была утверждена возможность использования мобильного, электронного и коммуникационного оборудования тренерами в технических зонах для тренерской работы и в тактических целях. Условно, тренер получит возможность во время игры напрямую общаться с аналитиками из своего штаба и получать какую-то оперативную информацию», — рассказал Сорокин.

Совет ФИФА также утвердил использование на чемпионате мира системы видеопомощи арбитрам (VAR) и возможность проведения четвертой замены в дополнительное время матчей плей-офф. «По поводу VAR не было голосования в классическом смысле, приняли сразу и единогласно. Это нововведение было принято единым пакетом с возможностью проведения четвертой замены. Также я сделал доклад о ходе подготовки к чемпионату мира, сообщил, что все идет по плану, все стадионы будут сданы вовремя», — отметил Сорокин.