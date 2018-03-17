Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Беременная Ева Лонгория забывает, что ждет ребенка
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.03
Леванте2
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
16.03
Монако2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрайбург1
Штутгарт2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Урал
Футбол. Первый дивизион
16.03
Динамо СПб2
Химки1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
01:09 (мск), источник: ТАСС

ФИФА утвердила четвертую замену в дополнительное время матчей плей-офф ЧМ-2018

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Тренеры смогут проводить четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф на чемпионате мира 2018 года в России. Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Боготе, сообщает пресс-служба ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, ввел возможность делать четыре замены в матче с дополнительным временем. Данная практика была опробована на клубном уровне в Кубке Англии и Германии, на уровне сборных — на олимпийском футбольном турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет и Кубке конфедераций.

Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
«Зенит» назвал сроки возвращения Кокорина в строй после операции
Гончаренко рассказал о победе в Лионе и матчах с «Арсеналом»
ЦСКА всухую обыграл «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь