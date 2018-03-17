ФИФА утвердила четвертую замену в дополнительное время матчей плей-офф ЧМ-2018

В 2016 году Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, ввел возможность делать четыре замены в матче с дополнительным временем. Данная практика была опробована на клубном уровне в Кубке Англии и Германии, на уровне сборных — на олимпийском футбольном турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет и Кубке конфедераций.