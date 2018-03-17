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01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Можно ли использовать видеоарбитров на ЧМ-2018? Отвечает Блаттер

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в беседе с корреспондентом «СЭ» выразил свое мнение относительно использования видеоарбитров (ВАР) на чемпионате мира в России.

Источник: Reuters

— В начале марта перед ежегодным общим заседанием Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) вы обратились к его членам с призывом не утверждать ВАР, не позволять использовать видеоповторы на ЧМ-2018.

— Уточню: я не против ВАР. Но нельзя экспериментировать с чемпионатом мира. Нельзя сейчас проводить настолько фундаментальные изменения в правилах игры. В этом смысл моего обращения. И я буду его повторять.

— Очевидно, что президент УЕФА Александер Чеферин против видеоповторов. Он не собирается их использовать в Лиге чемпионов.

— Да. В новом сезоне ВАР в Лиге чемпионов не будет. Видеоассистентов используют немногие. Слишком часто возникают противоречия.

— Ждем, что проблемы возникнут и на чемпионате мира. Такие же, как и в прошлом году на Кубке конфедераций.

— Проблемы могут быть. Ведь многие судьи никогда не сталкивались с видеоповторами, не использовали их. Например, арбитры из Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии… Никакие курсы, даже месячные, не помогут. Нужен опыт соревнований, чтобы рефери сначала опробовали это на практике в других соревнованиях, менее значимых. К примеру, на турнирах юношеских сборных.

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