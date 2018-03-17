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00:19 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: Люди в России ждут иностранцев на ЧМ-2018 и не обращают внимания на политику

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Люди в России не обращают внимания на политическую ситуацию и ждут приезда иностранных болельщиков на чемпионат мира 2018 года по футболу. Такое мнение журналистам высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по итогам заседания совета организации.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России. При этом Футбольная ассоциация Англии сообщила, что на данный момент не поддерживает идею бойкота турнира.

«Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира, — сказал Инфантино. — Мы организуем спортивное соревнование, это не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное. Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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