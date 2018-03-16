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Кэмпбелл сравнил решение Мэй о бойкоте чиновниками ЧМ-2018 с действиями Гитлера
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл подверг критике действия
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл подверг критике действия
Ранее Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира по футболу 2018 года
«Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и становиться более властными. Гитлер, Франко и Муссолини поступали так же. Это история. Ничего не изменится, футбол — мощная вещь.
Что касается меня, я получил приглашение на чемпионат мира от ФИФА, так что собираюсь поехать, — сказал в интервью talkSPORT Кэмпбелл, чьи слова приводит The Sun.