Кэмпбелл сравнил решение Мэй о бойкоте чиновниками ЧМ-2018 с действиями Гитлера

Источник: AFP 2018

Ранее Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира по футболу 2018 года из-за дела бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.

«Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и становиться более властными. Гитлер, Франко и Муссолини поступали так же. Это история. Ничего не изменится, футбол — мощная вещь.