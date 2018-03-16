Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля
Канцлер Германии Ангела Меркель — о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 в России.
Канцлер Германии Ангела Меркель — о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 в России.
Ранее стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России
По информации Reuters, Меркель сообщила, что на предстоящем саммите лидеры Евросоюза планируют обсудить отравления Скрипаля, но не станут поднимать вопрос о бойкоте чемпионата мира в России.
Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.