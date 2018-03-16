Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.

По информации Reuters, Меркель сообщила, что на предстоящем саммите лидеры Евросоюза планируют обсудить отравления Скрипаля, но не станут поднимать вопрос о бойкоте чемпионата мира в России.