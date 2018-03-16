Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб2
Химки1
Футбол. Премьер-лига
17.03
СКА-Хабаровск
Урал
Футбол. Первый дивизион
17.03
Сибирь
Крылья Советов
Все события
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
Тихонов не будет баллотироваться на пост президента IBU
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Перемены на кухне помогут похудеть
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
21:01 (мск), источник: Советский спорт

Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель — о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 в России.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.

По информации Reuters, Меркель сообщила, что на предстоящем саммите лидеры Евросоюза планируют обсудить отравления Скрипаля, но не станут поднимать вопрос о бойкоте чемпионата мира в России.

Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

Аркадий Дворкович о борьбе за «золото» РФПЛ и английском бойкоте ЧМ-2018
Во время загрузки произошла ошибка.
12 марта© Ньюстюб
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
CAS опубликует мотивировку решений по спортсменам РФ до 25 марта
Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
Тихонов не будет баллотироваться на пост президента IBU
«Спартак» отправился на матч РФПЛ без Боккетти, Таски и Зе Луиша
СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина
РФС отклонил повторное заявление бывшего игрока «Динамо» в суд
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь