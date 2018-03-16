Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Вчера, 15 марта, Кокорин досрочно закончил матч против «РБ Лейпциг», а сейчас стало известно, что нападающий получил травму крестообразных связок. И тут только одна мысль крутится в голове. Если изложить цензурно: как же задрали эти «кресты»!
До ЧМ-2018 осталось три месяца, а у нас уже три человека с такой травмой. И страшно, что выкашивает именно тех, кто прогрессирует.
Джикия стал лучшим защитником «Спартака»? «Кресты»!
Васин только перестал косячить? «Кресты»!
Кокорин провёл лучший год в карьере? «Кресты»!
Разные тренеры сборной России выделяли именно Кокорина. Долгое время у него не получалось стабильно показывать результат, но в этом году он гарантированно побил бы свой личный рекорд в чемпионате — 10 голов. Столько у него было в сезонах 2012/13 и 2013/14. И именно столько у него останется в сезоне-2017/18. Осталось восемь туров. Кокорин не только показал бы свой лучший результат, но и поборолся бы со Смоловым за первую строчку в списке бомбардиров.
|Игрок
|Команда
|Голы
|Пенальти
|Мин./гол
|Федор Смолов
|Краснодар
|12
|2
|107.3
|Александр Кокорин
|Зенит
|10
|0
|191.8
|Квинси Промес
|Спартак
|10
|2
|166.2
|Евгений Марков
|Динамо
|9
|1
|130.9
|Джефферсон Фарфан
|Локомотив
|8
|0
|167.5
Кстати, и в Лиге Европы вполне реально было стать лучшим снайпером, если бы «Зенит» прошёл «РБ Лейпциг». Кокорин и там на второй строчке (9 голов, 0 с пенальти). Впереди, только Адурис (11 голов, 4 с пенальти).
|Игрок
|Команда
|Голы
|Пенальти
|Мин./гол
|Ариц Адурис
|Атлетик
|11
|4
|105.4
|Александр Кокорин
|Зенит
|9
|0
|111.2
|Андре Силва
|Милан
|8
|0
|118.0
|Ричмонд Боакье
|Црвена Звезда
|8
|2
|151.2
|Максим Максимов
|Тракай
|7
|0
|76.7
Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Фёдор Смолов.
Кокорина вычёркиваем. Алексей Миранчук хорош, но он не центральный нападающий. Алексей Заболотный? Здесь стоит упомянуть даже не слова Манчини: «Я хотел забивного форварда, а мне не дали». Здесь уместнее вспомнить интервью Станислава Черчесова, который приходил к нам в редакцию:
— На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.
— Это
— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.
Мы часто говорим, что талантливых футболистов в нашей стране предостаточно. Только вот, где они все? Когда мы критикуем Черчесова, нужно понимать, что у него скудный выбор. При потери Джикии, Васина и Кокорина — уже не до смеха. Рыдать хочется. Ведь Александр вполне мог сыграть не вместо Смолова, а вместе с ним! Хоть ты тресни, но это была наша лучшая связка впереди.
Поправьте, если ошибаюсь, но кажется ни у одной сборной, которая едет на ЧМ-2018 нет трёх игроков основы, выпавших