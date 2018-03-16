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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?

Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 15 марта, Кокорин досрочно закончил матч против «РБ Лейпциг», а сейчас стало известно, что нападающий получил травму крестообразных связок. И тут только одна мысль крутится в голове. Если изложить цензурно: как же задрали эти «кресты»!

До ЧМ-2018 осталось три месяца, а у нас уже три человека с такой травмой. И страшно, что выкашивает именно тех, кто прогрессирует.

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Разные тренеры сборной России выделяли именно Кокорина. Долгое время у него не получалось стабильно показывать результат, но в этом году он гарантированно побил бы свой личный рекорд в чемпионате — 10 голов. Столько у него было в сезонах 2012/13 и 2013/14. И именно столько у него останется в сезоне-2017/18. Осталось восемь туров. Кокорин не только показал бы свой лучший результат, но и поборолся бы со Смоловым за первую строчку в списке бомбардиров.

ИгрокКомандаГолыПенальтиМин./гол
Федор СмоловКраснодар122107.3
Александр КокоринЗенит100191.8
Квинси ПромесСпартак102166.2
Евгений МарковДинамо91130.9
Джефферсон ФарфанЛокомотив80167.5

Кстати, и в Лиге Европы вполне реально было стать лучшим снайпером, если бы «Зенит» прошёл «РБ Лейпциг». Кокорин и там на второй строчке (9 голов, 0 с пенальти). Впереди, только Адурис (11 голов, 4 с пенальти).

ИгрокКомандаГолыПенальтиМин./гол
Ариц АдурисАтлетик114105.4
Александр КокоринЗенит90111.2
Андре СилваМилан80118.0
Ричмонд БоакьеЦрвена Звезда82151.2
Максим МаксимовТракай7076.7

Кто-то может возразить: «Сборная ничего не потеряла, потому что Смолов — лучше». Так могут считать только люди, которые не понимают футбол. Во-первых, за три месяца всё может поменяться и даже Кокорин заиграть ярче Смолова. Во-вторых, Смолова теперь нужно прятать в мягкий бункер и не выпускать до мундиаля, чтобы его не сломали костоломы РФПЛ (а сейчас главный костолом — поле). Ну и в-третьих, нашей команде точно не поможет отсутствие у Смолова конкуренции. А её фактически нет. Вот заявка на ближайшие товарищеские матчи:

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Фёдор Смолов.

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Кокорина вычёркиваем. Алексей Миранчук хорош, но он не центральный нападающий. Алексей Заболотный? Здесь стоит упомянуть даже не слова Манчини: «Я хотел забивного форварда, а мне не дали». Здесь уместнее вспомнить интервью Станислава Черчесова, который приходил к нам в редакцию:

— На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.

— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?
— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

Мы часто говорим, что талантливых футболистов в нашей стране предостаточно. Только вот, где они все? Когда мы критикуем Черчесова, нужно понимать, что у него скудный выбор. При потери Джикии, Васина и Кокорина — уже не до смеха. Рыдать хочется. Ведь Александр вполне мог сыграть не вместо Смолова, а вместе с ним! Хоть ты тресни, но это была наша лучшая связка впереди.

Поправьте, если ошибаюсь, но кажется ни у одной сборной, которая едет на ЧМ-2018 нет трёх игроков основы, выпавших из-за «крестов». А знаете, что самое страшное? До ЧМ-2018 ещё три месяца. Если такая динамика травм продолжится, то Черчесов не досчитается шестерых игроков — половина команды. Тут уже невольно задумываешься, может это нам бойкотировать мундиаль, а не англичанам? Это, конечно, не всерьез, но теперь уже реально боязно за выход из группы.

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