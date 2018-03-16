Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 15 марта, Кокорин досрочно закончил матч против «РБ Лейпциг», а сейчас стало известно, что нападающий получил травму крестообразных связок. И тут только одна мысль крутится в голове. Если изложить цензурно: как же задрали эти «кресты»!

До ЧМ-2018 осталось три месяца, а у нас уже три человека с такой травмой. И страшно, что выкашивает именно тех, кто прогрессирует.

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Разные тренеры сборной России выделяли именно Кокорина. Долгое время у него не получалось стабильно показывать результат, но в этом году он гарантированно побил бы свой личный рекорд в чемпионате — 10 голов. Столько у него было в сезонах 2012/13 и 2013/14. И именно столько у него останется в сезоне-2017/18. Осталось восемь туров. Кокорин не только показал бы свой лучший результат, но и поборолся бы со Смоловым за первую строчку в списке бомбардиров.

Игрок Команда Голы Пенальти Мин./гол Федор Смолов Краснодар 12 2 107.3 Александр Кокорин Зенит 10 0 191.8 Квинси Промес Спартак 10 2 166.2 Евгений Марков Динамо 9 1 130.9 Джефферсон Фарфан Локомотив 8 0 167.5

Кстати, и в Лиге Европы вполне реально было стать лучшим снайпером, если бы «Зенит» прошёл «РБ Лейпциг». Кокорин и там на второй строчке (9 голов, 0 с пенальти). Впереди, только Адурис (11 голов, 4 с пенальти).

Игрок Команда Голы Пенальти Мин./гол Ариц Адурис Атлетик 11 4 105.4 Александр Кокорин Зенит 9 0 111.2 Андре Силва Милан 8 0 118.0 Ричмонд Боакье Црвена Звезда 8 2 151.2 Максим Максимов Тракай 7 0 76.7

Кто-то может возразить: «Сборная ничего не потеряла, потому что Смолов — лучше». Так могут считать только люди, которые не понимают футбол. Во-первых, за три месяца всё может поменяться и даже Кокорин заиграть ярче Смолова. Во-вторых, Смолова теперь нужно прятать в мягкий бункер и не выпускать до мундиаля, чтобы его не сломали костоломы РФПЛ (а сейчас главный костолом — поле). Ну и в-третьих, нашей команде точно не поможет отсутствие у Смолова конкуренции. А её фактически нет. Вот заявка на ближайшие товарищеские матчи:

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Фёдор Смолов.

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Кокорина вычёркиваем. Алексей Миранчук хорош, но он не центральный нападающий. Алексей Заболотный? Здесь стоит упомянуть даже не слова Манчини: «Я хотел забивного форварда, а мне не дали». Здесь уместнее вспомнить интервью Станислава Черчесова, который приходил к нам в редакцию:



— На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.

— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?

— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

Мы часто говорим, что талантливых футболистов в нашей стране предостаточно. Только вот, где они все? Когда мы критикуем Черчесова, нужно понимать, что у него скудный выбор. При потери Джикии, Васина и Кокорина — уже не до смеха. Рыдать хочется. Ведь Александр вполне мог сыграть не вместо Смолова, а вместе с ним! Хоть ты тресни, но это была наша лучшая связка впереди.