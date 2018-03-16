Как будет работать система видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

В начале марта система видеопомощи арбитрам (VAR) официально вошла в правила футбола. Утверждение ее использования на чемпионате мира в России остается простой формальностью — это произойдет в ночь на субботу по московскому времени на заседании совета ФИФА в Боготе. ФИФА во главе с президентом Джанни Инфантино признала двухлетний эксперимент однозначно успешным, и турнир в России станет первым чемпионатом мира в истории с применением VAR.

1

Зачем ввели систему видеоповторов?

«Необходимость введения системы продиктована не ФИФА, а самим футболом. Игра становится быстрее, и возникает много ситуаций, когда все решают сантиметры, и человеческий глаз не всегда способен правильно оценить ситуацию», — так объяснил необходимость введения VAR глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

5 марта 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий и «защищающий» правила игры в футбол, утвердил тестовый этап внедрения системы видеоповторов. После этого система тестировалась в рамках турниров различного уровня — от юношеских до Кубка конфедераций, от клубного чемпионата мира до чемпионата Польши. Результат выборки по почти 1000 матчей впечатляет — количество верных судейских решений в спорных ситуациях возросло почти до 99 процентов.

2

Какие решения может пересмотреть судья у монитора?

Засчитать или отменить гол. Видеоассистент может подсказать главному арбитру, был гол забит с нарушением правил или нет, пересек мяч линию ворот или нет.

Решение о назначении пенальти, предъявлении красной карточки. Помощник главного судьи, просмотрев повтор спорного эпизода, исключает принятие явно ошибочного решения о назначении или неназначении 11-метрового или удалении игрока с поля.

Решение о том, какого игрока наказать за нарушение правил. Видеоассистент может вмешаться, если арбитр выносит предупреждение или удаляет с поля не того игрока либо если главный судья не уверен, какого именно игрока следует наказать.

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3

Как это работает?

Пересмотр спорного эпизода может инициировать сам арбитр или видеоассистент.

Помощник главного судьи анализирует запись и сообщает арбитру по радиосвязи свое мнение о спорном эпизоде.

Арбитр может поверить судье у монитора, а может сам пересмотреть запись.

Пересмотр одного эпизода занимает в среднем 30 секунд, если арбитр полагается на мнение своих помощников. Если же судья сам пересматривает эпизод, то пауза в матче может составить полторы-две минуты.

Стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет $1,2 млн.

4

Что говорят о системе видеоповторов?

«Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций.

В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола.

Изначально я был категорически против этой системы, но в процессе тестирования изменил свою точку зрения", — как оказалось, Джанни Инфантино не всегда был сторонником VAR.

«Мое мнение — любое нововведение улучшает футбол, если оно понятно. Мы с этим уже сталкивались в матче с мексиканцами [на Кубке конфедераций], когда гол был отменен правильно, но в то же время судьи не поставили явный пенальти. Поэтому не знаешь, что хорошо, а что плохо», — таково неоднозначное мнение главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин, объясняя, почему VAR не будет использоваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Цена ошибки в самой дорогой лиге мира несопоставимо выше затрат на VAR, так что смысл в том, чтобы ввести эту систему, действительно есть», — заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн. После того как о намерении использовать систему заявили в Испании, английский чемпионат остался единственным из числа топ-5 в Европе, не принявшим VAR.

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5

Что дальше?

Постепенно система распространится по всему миру и станет неотъемлемой частью футбола.

В чемпионате России VAR будет применяться, вероятно, уже в следующем сезоне. РФПЛ обратилась с соответствующим обращением и надеется после чемпионата мира получить положительный ответ. ФИФА пообещала оставить все оборудование на стадионах чемпионата мира, что значительно облегчит решение задачи технического оснащения.

В футболе станет больше справедливости, но меньше эмоций — со временем игроки перестанут радоваться голам при малейшем подозрении, например, на офсайд, а будут ждать результатов видеопросмотра. ​