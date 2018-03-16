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08:57 (мск), источник: ТАСС

Посол России: Колумбийским болельщикам приходится идти на жертвы ради поездки на ЧМ-2018

БОГОТА, 16 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Болельщикам сборной Колумбии по футболу пришлось многим пожертвовать, чтобы отправиться предстоящим летом на чемпионат мира в Россию. Об этом ТАСС рассказал посол России в Колумбии Сергей Кошкин.

Источник: AP 2018

Колумбийские болельщики стали лидерами среди иностранцев по числу приобретенных билетов на матчи чемпионата мира по итогам первого периода второго этапа продаж (33 048 билетов). В ходе первого дня второго периода второго этапа они приобрели 13 994 билета.

«Цифры очень серьезные, но, зная колумбийцев, я не очень удивился. Хотя поездка в Россию — это большие деньги для всех латиносов, включая колумбийцев. Для подавляющего числа простых болельщиков это расходы, связанные с какими- то жертвами, приходится в чем-то отказывать себе или своей семье. Не так много здесь людей, которые могут позволить себе потратить такую сумму», — сказал Кошкин.

«Это еще раз говорит, насколько для простого колумбийца важен футбол. Для кого-то это игра, для кого-то — жизнь, а для кого-то — нечто, которому можно посвятить не только финансовые затраты, но и значительную часть своей жизни. Это характерно в целом для Латинской Америки», — добавил Кошкин.

По словам Кошкина, стремление колумбийцев посетить очередной чемпионат мира усиливается желанием увидеть такую страну, как Россия. «Многим удалось побывать на чемпионате мира в Бразилии четыре года назад, они не понаслышке знали эту страну. Многие ездят в Европу, в США, у многих там учатся дети. Но Россия для них — это терра инкогнита», — подчеркнул собеседник ТАСС.

«Достаточно сегодня открыть любую местную газету, и там целые развороты посвящены России, — продолжил Кошкин. — Фотографии городов, достопримечательностей. Все это подается на фоне футбольного мяча, но сами по себе российские реалии привлекают к себе внимание».

«Президент Федерации футбола Колумбии торговал советскими машинами»

Кошкин отметил, что сейчас задача любого посольства — работа по пропаганде России как хозяйки чемпионата мира по футболу. «Стараемся отрабатывать, в этом плане нам сильно помогает Москва и оргкомитет “Россия-2018” — постоянно присылают какую-то информацию, материалы. Мы стараемся использовать свои ресурсы, в том числе и по линии двусторонней колумбийско-российской торговой палаты», — рассказал он.

«Очень большой поток обращений в посольство со стороны средств массовой информации, все запросы мы стараемся удовлетворить полностью. Мне несколько раз приходилось давать какие-то интервью, колумбийцы задают разнообразные и порой неожиданные вопросы. Приходится даже убеждать их, что в июне у нас тепло и можно приезжать без шапки», — также отметил Кошкин.

По словам Кошкина, многие месяцы, еще до выхода колумбийцев на чемпионат мира, он находился в тесном контакте с местной федерацией футбола и ее главой Рамоном Хесуруном. «Дон Рамон очень интересный человек, я давно установил с ним контакт. Как оказалось, мы пересекались еще в конце 70-х. Будучи молодым дипломатом, я начинал здесь еще в 1977 году, а он именно в эти годы занимался продажей в Колумбии наших “Лад” и УАЗов, в то время они здесь очень хорошо продавались», — вспомнил Кошкин.

«Свой бизнес он сделал на наших машинах, теперь он с удовольствием вспоминает этот период», — добавил Кошкин.

Соперниками колумбийской сборной по групповому этапу чемпионата мира стали команды Польши, Сенегала и Японии. «Не буду говорить, что колумбийцы хотят занять третье или четвертое место во всем турнире. Но у этой сборной есть все основания рассчитывать на успешное выступление в России», — отметил Кошкин.

В посольстве будет организован показ первого матча чемпионата мира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. «Целая группа государственных и общественных деятелей Колумбии, послы из зарубежных стран — все вместе мы будем смотреть эту игру, и вокруг этого будет организовано протокольное мероприятие. Если это всем понравится, обязательно посмотрим и матчи сборной Колумбии», — отметил Кошкин.

«Подарил Лаврову голубой шарф с надписью «Уругвай»

С 2005 по 2013 год Кошкин был послом России в Уругвае. На этот период пришлось лучшее выступление сборной страны на чемпионатах мира за последние 40 лет — в 2010 году уругвайцы заняли четвертое место на турнире в ЮАР. «Быть в стране, живущей футболом и успешно выступающей на чемпионате мира, — это совершенно бесподобное чувство. Все 3 млн населения страны знают, понимают и прекрасно чувствуют игру. Для Уругвая Диего Форлан (лучший игрок того чемпионата мира — прим. ТАСС) тогда был национальным героем, как для нас в свое время космонавты», — сказал Кошкин.

«Вся страна тогда смотрела чемпионат мира, мы, конечно, тоже. Несколько раз я принимал участие в массовых просмотрах матчей, у меня тоже была голубая майка их сборной. Это вообще было характерно для страны — соседи собирались вместе и где-то во дворах наблюдали трансляции», — добавил он.

Кошкин рассказал, что ему захотелось поделиться футбольной эйфорией, с которой он столкнулся в Уругвае. «Я позволил себе небольшое отступление от наших жестких правил и по приезде в Москву подарил министру иностранных дел Сергею Лаврову голубой шарф с надписью “Уругвай” и кепку. Как вы знаете, он большой болельщик, думаю, он этот подарок оценил», — поделился Кошкин.

В пятницу в российском посольстве в Боготе пройдет презентация чемпионата мира в России. В мероприятии, наряду с Кошкиным и Хесуруном, участие примут генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, а также президенты колумбийских клубов.

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