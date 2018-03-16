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00:44 (мск), источник: ТАСС

Совет ФИФА в Боготе утвердит применение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) состоится в пятницу в столице Колумбии Боготе. Ожидается, что будет утверждено применение на чемпионате мира 2018 года в России системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Источник: AP 2018

В повестке заседания есть пункт об изменении регламента проведения чемпионата мира в России. Речь идет о системе VAR, применение которой на турнире в России должно быть утверждено советом. 3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе. На пресс-конференции после заседания представители ФИФА дали понять, что принятие решения по VAR и чемпионату мира — это лишь формальность.

Сомнений в положительном решении нет никаких, система великолепно зарекомендовала себя за два года тестирования. Еще в январе коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, что организация уже ведет переговоры с технологическими компаниями, которые хотят стать потенциальными спонсорами ФИФА в вопросах, связанных с технологической стороной футбола.

Теперь главная задача ФИФА — подготовить к нововведению арбитров и болельщиков. За первых отвечает один из самых авторитетных арбитров в истории футбола, а теперь глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. «Он трудоголик, он абсолютный маньяк своей работы», — так охарактеризовал Коллину президент ФИФА Джанни Инфантино.

О болельщиках обещает позаботиться ФИФА. «Для нас важно, чтобы болельщики на трибунах и телезрители получили максимальное разъяснение, что именно стало поводом для использования системы. Повторы моментов будут показаны на табло, также мы обсуждаем этот вопрос с вещателями», — заверил глава департамента технологий и инноваций ФИФА Йоханнес Хольцмюллер.

Кроме того, совет, скорее всего, утвердит использование на чемпионате мира четвертой замены в дополнительное время. Эта поправка также была официально включена в правила футбола. В качестве эксперимента это новшество применялось на многих турнирах, включая Кубок конфедераций. Первыми в официальных матчах национальных сборных этой возможностью воспользовались португальцы в полуфинальной игре с чилийцами.

Посольство России в Колумбии примет футбольных гостей

Отдельный пункт повестки посвящен процессу приема заявок на проведение чемпионата мира 2026 года, который завершается как раз 16 марта. На данный момент ФИФА подтвердила получение двух заявок. На проведение мирового первенства претендуют Марокко и совместно Канада, США и Мексика.

Решение о месте проведения ЧМ-2026 может быть принято в июне 2018 года на конгрессе ФИФА в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год. Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд, они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие сборные выйдут в плей-офф.

После заседания совета состоится презентация чемпионата мира в России для футбольной общественности Колумбии. В ней примут участие генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член совета ФИФА Алексей Сорокин, посол России в Колумбии Сергей Кошкин, а также президенты колумбийских клубов. Колумбийцы сыграют на чемпионате мира в России, их соперниками по группе стали команды Польши, Японии и Сенегала.

Заседание совета начнется в 18:00 мск, ближе к полуночи состоится пресс-конференция по его итогам.

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