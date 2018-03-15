Харри Реднапп: Раньше Россия, Великобритания и США были союзниками

Источник: Reuters

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что руководство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте турнира чиновниками, другими официальными представителями и национальной командой Англии в качестве санкций по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

— Вы наверняка слышали о возможном бойкоте…

— Да, но только слышал, — прерывает первый вопрос Реднапп. — Я читал, что был отравлен человек, но, честно говоря, не хочу вдаваться в детали этого инцидента. Все равно мы не можем знать полной картины. Никто не знает, что произошло на самом деле, а в новостях могут говорить что угодно.

— Представители правительства Великобритании и члены королевской семьи уже отказались от поездки. Вдруг и сборную потянут за собой?

— Не думаю, что мы должны бойкотировать чемпионат мира. Англия попала туда и должна играть. Уверен, что никакого бойкота не будет.

— Почему вы так уверены?

— Потому что уверен! Это очень странная ситуация. Я не знаю, что произошло, но знаю, что раньше, во время войн, Россия, Великобритания и США были союзниками. А что происходит сейчас? У меня нет объяснения этому.

— Представьте, что вы тренер национальной сборной. И вам сверху говорят, что на чемпионат мира нельзя. Ваши действия?

— Если правительство скажет не ехать, то мы и не поедем, очевидно же. Но я не думаю, что так будет. Английские футбольные болельщики очень хотят увидеть свою команду на чемпионате мира, многие уже купили билеты, распланировали лето. Для футболистов это тоже будет гигантским разочарованием, ведь они готовились к этому турниру много времени. Так что я даже не могу вообразить ситуацию, о которой вы говорите.

— Британские СМИ постоянно ищут проблемы в организации чемпионата мира. Складывается впечатление, будто они обижены тем, что Россия выиграла право проведения турнира. А вы?

— Я так не думаю. Уверен, что в России пройдет великолепный чемпионат мира, все будет на высоком уровне, и никаких проблем с болельщиками не будет. Думаю, что с безопасностью тоже все будет в порядке, ведь ваша страна заинтересована в том, чтобы турнир прошел отлично. Россия постарается все сделать идеально. Правда, я не смогу приехать. Меня никто не приглашал, так что я буду смотреть чемпионат по телевизору. Может быть, будут работать экспертом на каналах.

— Как вы думаете, спорт вне политики?