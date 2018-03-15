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18:36 (мск), источник: Советский спорт

Гарет Саутгейт: Сборная Англии готовится поехать на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Источник: AFP 2018

Ранее стало известно, что британские министры и члены королевской семьи отменят поездку в Россию на ЧМ-2018 из-за отравления из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.

«Безусловно, это серьезное дело, которое набирает обороты. Однако моя работа — фокусироваться на работе и готовить команду. Мы готовимся поехать на чемпионат мира. У меня нет сомнений, что это именно то, что мы и должны делать. Как и то, что мы должны планировать безопасность наших игроков и болельщиков», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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