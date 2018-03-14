СМИ: ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки.

В ФИФА глубоко обеспокоены ситуацией. Более того, охвачены паникой. Президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает. Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018, — сообщает издание.