Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Барселона3
Челси0
Футбол. Зарубежный
14.03
Ювентус2
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
14.03
Бешикташ1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ2
Анже1
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Лацио
Все события
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
14 марта, источник: Чемпионат.com

СМИ: ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (ФИФА) глубоко обеспокоены ситуацией с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира — 2018, который летом пройдёт в России, сообщает AS.

Источник: РИА "Новости"

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки.

В ФИФА глубоко обеспокоены ситуацией. Более того, охвачены паникой. Президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает. Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018, — сообщает издание.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом
Хайнкес возродил великую «Баварию». И вывел ее в четвертьфинал
«Барселона» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
Крамник проиграл в 4-м туре шахматного турнира претендентов
Новости
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь