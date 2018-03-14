Сборная Египта будет поститься перед чемпионатом мира

Тренеру египетской сборной трудно будет готовить своих подопечных к турниру.



Потому что как раз перед Чемпионатом мира мусульмане соблюдают пост Рамадан. Футболисты не смогут есть от рассвета до заката. Мировое первенство в России стартует в последний день Рамадана, 14 июня. Сборная Египта сыграет свой первый матч на турнире на следующий день, 15 июня.



Эктор Купер уже сказал, что менеджмент пытается выработать оптимальную программу, которая позволила бы игрокам нормально тренироваться и не нарушать традиции. Для этого пригласят экспертов по питанию. Он пообещал, что никого не будет принуждать к чему-то, каждый сможет сделать выбор сам.



Мнения самих футболистов уже разделились. Например, защитник Саад Самир сказал, что будет соблюдать пост в любом случае. А полузащитник клуба «Замалек» Тарек Хамед будет согласен с любым решением команды.



В 2008 году главный муфтий Египта разрешил футболистам прерывать пост во время матчей. Но вот для подготовки к играм этого делать до сих пор нельзя.



Сборная Египта сыграет в группе А с командами Уругвая, Саудовской Аравии и России.