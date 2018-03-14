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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Эксперты ФИФА и оргкомитета «Россия 2018» посетят арены ЧМ-2018 с 20 по 26 марта

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия 2018» проведёт финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов чемпионата мира по футболу в России.

Источник: РИА "Новости"

В ходе второго этапа c 20 по 26 марта делегация посетит «Екатеринбург Арену», «Самара Арену», «Мордовия Арену» в Саранске, «Стадион Нижний Новгород», «Волгоград Арену» и «Стадион Калининград». На первом этапе с 30 января по 1 февраля специалисты проинспектировали «Стадион Санкт-Петербург», «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак» в Москве, на втором — с 1 по 3 февраля — «Стадион Фишт» в Сочи, «Ростов Арену» и «Казань Арену».

В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Делегацию возглавляют генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018, говорится в пресс-релизе ФИФА.

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