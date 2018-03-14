Более 350 тыс. билетов на ЧМ продано за первые сутки второго периода второго этапа продаж

Второй этап продаж продлится до 3 апреля 2018 года. Билеты реализуются в порядке живой очереди, в продаже доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии. Также доступны билеты четвертой категории на определенные матчи, билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных — цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

Во время первого периода второго этапа продаж билетов было распределено 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России — 197 тысяч 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

После завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля — в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории — от $165 до $480, первой — от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.