Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Газовый шнурок для Европы»: Киев предупреждает ЕС о последствиях
Убийца российских С-400 готовится выйти на арену
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Футбол. Еврокубки
13.03
Рома1
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
13.03
Манчестер Юнайтед1
Севилья2
Все события
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
14:29 (мск), источник: ТАСС

Более 350 тыс. билетов на ЧМ продано за первые сутки второго периода второго этапа продаж

ТАСС, 14 марта. Болельщики купили 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России за первые сутки второго периода второго этапа продаж. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Второй этап продаж продлится до 3 апреля 2018 года. Билеты реализуются в порядке живой очереди, в продаже доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии. Также доступны билеты четвертой категории на определенные матчи, билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных — цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

Во время первого периода второго этапа продаж билетов было распределено 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России — 197 тысяч 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

После завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля — в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории — от $165 до $480, первой — от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Врачи не рекомендуют Евгении Медведевой ехать на чемпионат мира
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Битва при Барселоне: все против Конте
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев
ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов
ЦСКА в составе 20 футболистов отправился во Францию
Новости
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь