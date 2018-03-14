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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-работник FA: Не думаю, что идея бойкота Англией ЧМ рассматривается всерьёз

Бывший работник Федерации футбола Англии (FA) Дэвид Дэвис прокомментировал информацию о возможном бойкоте турнира сборной Англии.

Источник: Reuters

«Не думаю, что идея бойкота сборной Англии чемпионата мира или убеждения FA самостоятельно не допустить команду на турнир сейчас всерьёз рассматривается. Но, конечно, всё может быть.

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Что касается безопасности команды, для меня очевидно, что главная цель России — это успешное проведение чемпионата мира во всех аспектах, в том числе в плане безопасности.

Если бы все 29 стран НАТО приняли коллективное решение не отправлять своих представителей на чемпионат мира и показали России, что не одобряют её действий, это бы стало существенным посылом. Сомневаюсь, что Англия будет бойкотировать турнир, но, безусловно, это было бы символическим жестом", — цитирует Дэвиса BBC.

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