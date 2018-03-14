Экс-работник FA: Не думаю, что идея бойкота Англией ЧМ рассматривается всерьёз

«Не думаю, что идея бойкота сборной Англии чемпионата мира или убеждения FA самостоятельно не допустить команду на турнир сейчас всерьёз рассматривается. Но, конечно, всё может быть.

Что касается безопасности команды, для меня очевидно, что главная цель России — это успешное проведение чемпионата мира во всех аспектах, в том числе в плане безопасности.



Если бы все 29 стран НАТО приняли коллективное решение не отправлять своих представителей на чемпионат мира и показали России, что не одобряют её действий, это бы стало существенным посылом. Сомневаюсь, что Англия будет бойкотировать турнир, но, безусловно, это было бы символическим жестом", — цитирует Дэвиса BBC.