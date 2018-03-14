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11:29 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Урал» Иванов приятно потрясен состоянием поля на «Екатеринбург-Арене»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Футбольное поле стадиона «Екатеринбург-Арена», который был реконструирован к чемпионату мира 2018 года, готово к проведению матчей. Такое мнение журналистам высказал президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванова после посещения с командой спортивного объекта.

Источник: РИА "Новости"

«Я и раньше говорил, что у нас один из самых лучших стадионов. Меня, конечно, больше всего потрясло поле. Подогрев включили только 28 февраля, а поле уже готово, на нем можно играть, молодцы агрономы. Самое главное для футбола — поле», — поделился впечатлениями Иванов.

Он уверен, что болельщикам будет комфортно на «Екатеринбург-Арена». «Самое главное, чтобы наша команда показывала хорошую игру. Мы постараемся занять детей, болельщиков, которые будут приходит на стадион», — отметил Иванов.

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По мнению главного тренера «Урала» Александра Тарханова, на стадионе очень удобные раздевалки. «Внутри красиво все, и раздевалки красивые. Я был на многих стадионах, в плане раздевалок “Екатеринбург-Арена” — одна из лучших. Я сомневался, что поздно включили подогрев, боялся, что трава не подрастет, но поле уже идеальное, как летом, играть можно», — добавил Тарханов.

Первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» пройдет 1 апреля — «Урал» сыграет в чемпионате России с «Рубином», 15 апреля екатеринбургский клуб примет московский «Спартак», а 6 мая — пермский «Амкар». «Мы постараемся сделать все, чтобы болельщики увидели в исполнении “Урала” зрелищный и результативный футбол», — резюмировал Иванов.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

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