«Екатеринбург-Арена» до конца недели должна пройти всю необходимую сертификацию

«Екатеринбург-Арена» проходит сертификацию как спортивный объект, получает разрешение [от Российского футбольного союза на проведение матчей Российской футбольной премьер-лиги], — отметил Уфимцев. — Видимо, все мероприятия будут закончены до конца недели. Стадион получился на 35 тыс. зрителей, включая сборные-разборные трибуны, которые нависают с южной и северной стороны. Это [сборные-разборные трибуны] наследие ЧМ-2018, которое после завершения матчей будет демонтировано и направлено на другие стадионы Свердловской области.

Он отметил, что существуют два проектных решения по поводу того, что будет размещено на месте сборных-разборных трибун. «Одно из них — контур будет закрываться такими же алюминиевыми конструкциями, второе — снаружи будут установлены медиа-экраны. Решение будет принято после того, как стадион будет передан в казну Свердловской области», — добавил Уфимцев.

По его словам, стадион готов к проведению ЧМ-2018 и выполнен по самым высоким требованиям Международной федерации футбола. «Спортивный объект уже передан в руки эксплуатирующей компании, которая приступила к мероприятиям по отработке поля», — сказал Уфимцев.

В среду стадион посетила команда ФК «Урал». «Поле для этого времени года находится в идеальном состоянии. Впечатления самые положительные. Ждем возвращения на стадион», — отметил нападающий «Урала» Владимир Ильин.