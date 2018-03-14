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11:39 (мск), источник: ТАСС

«Екатеринбург-Арена» до конца недели должна пройти всю необходимую сертификацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Стадион «Екатеринбург-Арена» до конца недели должен пройти всю необходимую сертификацию. Об этом сообщил журналистам Тимур Уфимцев, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент», вице-президент Группы Синара, которая является генеральным подрядчиком, проводившим реконструкцию стадиона к чемпионату мира.

«Екатеринбург-Арена» проходит сертификацию как спортивный объект, получает разрешение [от Российского футбольного союза на проведение матчей Российской футбольной премьер-лиги], — отметил Уфимцев. — Видимо, все мероприятия будут закончены до конца недели. Стадион получился на 35 тыс. зрителей, включая сборные-разборные трибуны, которые нависают с южной и северной стороны. Это [сборные-разборные трибуны] наследие ЧМ-2018, которое после завершения матчей будет демонтировано и направлено на другие стадионы Свердловской области.

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Он отметил, что существуют два проектных решения по поводу того, что будет размещено на месте сборных-разборных трибун. «Одно из них — контур будет закрываться такими же алюминиевыми конструкциями, второе — снаружи будут установлены медиа-экраны. Решение будет принято после того, как стадион будет передан в казну Свердловской области», — добавил Уфимцев.

По его словам, стадион готов к проведению ЧМ-2018 и выполнен по самым высоким требованиям Международной федерации футбола. «Спортивный объект уже передан в руки эксплуатирующей компании, которая приступила к мероприятиям по отработке поля», — сказал Уфимцев.

В среду стадион посетила команда ФК «Урал». «Поле для этого времени года находится в идеальном состоянии. Впечатления самые положительные. Ждем возвращения на стадион», — отметил нападающий «Урала» Владимир Ильин.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

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