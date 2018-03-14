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11:03 (мск), источник: ТАСС

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира в России

ТАСС, 14 марта. Немецкий футбольный союз (DFB) выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Об этом заявил глава DFB Райнхард Гриндель, слова которого приводит DPA.

Источник: AP 2018

В марте глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России. На фоне этого заявления в британских СМИ появилась информация, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира.

«Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот, — сказал Гриндель. — Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях».

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Вице-президент DFB Райнер Кох также высказался против вмешательства политики в дела спорта. «Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал Кох.

Национальная сборная в случае бойкота турнира в России может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, поскольку нарушит правило Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому все участвующие в турнире футбольные ассоциации обязаны сыграть свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша. Кроме того, любая ассоциация, которая отказывается от участия в турнире не позднее чем за 30 дней до его начала должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. Данный штраф удвоится, если команда откажется от участия в чемпионате менее чем за 30 дней до его начала.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На мировом первенстве сыграют 32 команды: сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала.

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