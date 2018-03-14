Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира в России

Источник: AP 2018

В марте глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России. На фоне этого заявления в британских СМИ появилась информация, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира.

«Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот, — сказал Гриндель. — Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях».

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Вице-президент DFB Райнер Кох также высказался против вмешательства политики в дела спорта. «Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал Кох.

Национальная сборная в случае бойкота турнира в России может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, поскольку нарушит правило Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому все участвующие в турнире футбольные ассоциации обязаны сыграть свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша. Кроме того, любая ассоциация, которая отказывается от участия в турнире не позднее чем за 30 дней до его начала должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. Данный штраф удвоится, если команда откажется от участия в чемпионате менее чем за 30 дней до его начала.