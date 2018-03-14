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09:03 (мск), источник: ТАСС

Бергссон: Сборная Исландии готова повторить футбольную сказку Евро-2016 на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборной Исландии по футболу по силам повторить успех чемпионата Европы 2016 года на предстоящем в России чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон.

Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала турнира, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту — команде Франции.

«Попадание на чемпионат мира по футболу является одним из важнейших событий в истории всей Исландии, — отметил Бергссон. — У нас достаточно сложная группа, но два года назад мы уже удивили всю футбольную общественность выступлением на чемпионате Европы во Франции, и сейчас мы готовы повторить футбольную сказку вновь. Не могу загадывать, как далеко сможет пройти наша сборная на чемпионате мира, но могу с уверенностью сказать, что те футболисты, которые поедут в Россию, будут играть с душой и всем сердцем».

Соперниками сборной Исландии на групповом этапе чемпионата мира будут команды Аргентины, Нигерии и Хорватии. С аргентинцами исландцы сыграют 16 июня в Москве на стадионе «Спартак», с нигерийцами — 22 июня в Волгограде, с хорватами — 26 июня в Ростове-на-Дону.

«База в Геленджике добавит сборной Исландии энергии»

Собеседник ТАСС объяснил, почему федерация выбрала Геленджик в качестве базы во время предстоящего турнира. «Перед финальным выбором мы выделили для себя две базы, первая — в Ростове-на-Дону, вторая — в Геленджике. Мы изначально планировали, что будем базироваться в южном кластере, чтобы сборная могла основательно готовиться к матчам. После того, как посетили базу в Геленджике, отпали все другие варианты: она прекрасно оснащена всем самым необходимым для подготовки, а расположение в горах и близость к морю добавят нашей сборной энергии», — рассказал он.

«Еще одним фактором в выборе базы является близкая расположенность к городам проведения матчей на групповом этапе, поэтому длительные перелеты не станут для нашей сборной какой-либо проблемой. Тем более мы привыкли летать на дальние расстояния, когда играли матчи отборочного цикла. На мой взгляд, для всех сборных это не должно стать проблемой, так как нужно приезжать и играть в футбол, а не думать о перелетах», — добавил Бергссон.

Глава Футбольной ассоциации Исландии отметил, что на чемпионате мира команду поддержат не менее 20% от общего населения страны. «На данный момент выкуплено 80% выделенной квоты. Могу сказать, что болельщиков сборной Исландии будет не меньше, чем на чемпионате Европы, и приблизительно 20% от общего населения страны. Многие планируют свои отпуска даже ради одного матча в России и, на мой взгляд, это здорово, я абсолютно уверен, что все, кто приедет в Россию, получат максимальное удовольствие и насладятся красотами русской природы и познают истинное русское гостеприимство», — отметил Бергссон.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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