Бергссон: Вопрос безопасности на ЧМ-2018 беспокоит сборную Исландии в последнюю очередь

Источник: AP 2018

В феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного «Атлетика» и фанатов московского «Спартака». По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который во время беспорядков перенес инфаркт.

«Вопрос безопасности болельщиков в России нас беспокоит в последнюю очередь. Да, европейские СМИ много писали о том, что болельщики из России опасны, но мы абсолютно уверены, что организаторы чемпионата мира сделают все, чтобы все, кто приедет на чемпионат мира, не допускали даже мысли о том, будто что-то может произойти. Огромным плюсом является тот фактор, что порядок будут охранять и полицейские стран мира участников соревнований. С уверенностью могу сказать, что бояться нечего», — сказал Бергссон.

«Что касается организации самого первенства, то я уверен, что Россия приложит все усилия, чтобы получился настоящий футбольный праздник, в котором смогут принять участие даже те, кто по каким-то причинам не смогут приехать в Россию. Все пройдет на высшем уровне, можно даже не сомневаться», — добавил он.

«Тема допинга постоянно подвергается провокациям»

Бергссон также отметил, что неподтвержденные слухи на тему допинга оставляют негативный отпечаток на всем спортивном сообществе. «Есть такое выражение “рука руку моет”, когда в неблаговидных делах люди прикрывают друг друга. Так вот, на мой взгляд, неблаговидным делом является именно создание слухов, заговоров и провокаций в отношении спортсменов, и, что самое обидное, в последнее время это происходит постоянно. Это оставляет негативный отпечаток на всем мировом спортивном сообществе», — сказал глава Футбольной ассоциации Исландии.

«Я ни в коем случае не защищаю спортсменов, которые употребляют допинг, так как каждое употребление запрещенного препарата не только оставляет негативный отпечаток на том или ином виде спорта, но и дает новый повод для тех самых неблаговидных дел. Уверен, что на чемпионате мира в России будет самая современная лаборатория в мире, а случаи допинга не будут зафиксированы, и не возникнет ни единого повода для разговоров на эту тему», — добавил собеседник ТАСС.