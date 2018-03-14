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08:53 (мск), источник: ТАСС

Бергссон: Вопрос безопасности на ЧМ-2018 беспокоит сборную Исландии в последнюю очередь

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборную Исландии не беспокоит вопрос безопасности в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон.

Источник: AP 2018

В феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного «Атлетика» и фанатов московского «Спартака». По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который во время беспорядков перенес инфаркт.

«Вопрос безопасности болельщиков в России нас беспокоит в последнюю очередь. Да, европейские СМИ много писали о том, что болельщики из России опасны, но мы абсолютно уверены, что организаторы чемпионата мира сделают все, чтобы все, кто приедет на чемпионат мира, не допускали даже мысли о том, будто что-то может произойти. Огромным плюсом является тот фактор, что порядок будут охранять и полицейские стран мира участников соревнований. С уверенностью могу сказать, что бояться нечего», — сказал Бергссон.

«Что касается организации самого первенства, то я уверен, что Россия приложит все усилия, чтобы получился настоящий футбольный праздник, в котором смогут принять участие даже те, кто по каким-то причинам не смогут приехать в Россию. Все пройдет на высшем уровне, можно даже не сомневаться», — добавил он.

«Тема допинга постоянно подвергается провокациям»

Бергссон также отметил, что неподтвержденные слухи на тему допинга оставляют негативный отпечаток на всем спортивном сообществе. «Есть такое выражение “рука руку моет”, когда в неблаговидных делах люди прикрывают друг друга. Так вот, на мой взгляд, неблаговидным делом является именно создание слухов, заговоров и провокаций в отношении спортсменов, и, что самое обидное, в последнее время это происходит постоянно. Это оставляет негативный отпечаток на всем мировом спортивном сообществе», — сказал глава Футбольной ассоциации Исландии.

«Я ни в коем случае не защищаю спортсменов, которые употребляют допинг, так как каждое употребление запрещенного препарата не только оставляет негативный отпечаток на том или ином виде спорта, но и дает новый повод для тех самых неблаговидных дел. Уверен, что на чемпионате мира в России будет самая современная лаборатория в мире, а случаи допинга не будут зафиксированы, и не возникнет ни единого повода для разговоров на эту тему», — добавил собеседник ТАСС.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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