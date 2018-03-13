Правительство Канады поддержало совместную заявку на ЧМ-2026

Источник: РИА "Новости"

«Это хорошо для наших спортсменов, для экономики, репутации нашей страны, занимающей лидирующие позиции в международном спорте», — сказала министр по делам науки, спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кирсти Данкан, которую цитирует cbc.ca.

По ее словам, в случае победы Оттава немедленно выделит до 5 миллионов канадских долларов.

Соперником трех стран в борьбе за право принять мундиаль-2026 является Марокко. Заявочные книги должны быть направлены в ФИФА не позднее 16 марта.