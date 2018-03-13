Ян Дюрица: Словакия готова заменить Англию на ЧМ в России

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— Англия постоянно грозит бойкотировать чемпионат мира в России. Словакия, занявшая второе место в отборочной группе, готова ее заменить?

— А почему англичане не хотят приезжать?

— По политическим мотивам.

— Вон оно что… Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на ваш вопрос. Никто бы даже не раздумывал. Помните историю с Данией, которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92 и, кстати, выиграла турнир (улыбается).

— В ходе отборочного цикла вы сказали: «Есть только одно место, дающее право прямого выхода на чемпионат мира. И зачем там должна быть Словакия, если в группе есть Англия?» Англичан тащили на ЧМ-2018?

— Англия — эта сильная команда. Но иногда вмешивается и определенная политика.

— В смысле?

— Ну так бывает, понимаете. Иногда сильной команде благоволят. То же самое порой случается, когда условная «Барселона» играет с более слабым соперником. Тогда за мои слова об Англии меня оштрафовала ФИФА. Я не хочу уже возвращаться к этой теме, это были эмоции. Англия, конечно, сильнее Словакии, она это доказала. И будет неправильно, если англичане не поедут на чемпионат мира из-за какой-то там политики… Несправедливо.

— Осенью вы объявили о завершении карьеры в сборной. Если Словакия поедет в Россию, вернетесь в национальную команду?

— Нет.

— Почему?

— Если честно, хотел попрощаться со сборной, если бы мы даже попали на чемпионат мира. Мне уже 36 лет. Тяжело играть и в сборной, в клубе. Физически очень непросто. Так что если я и поеду в Россию, то только как болельщик.

— Понимаете 35-летних Березуцких, которые решили завершить карьеру в сборной России?

— Да, я читал об их решении. У вас, как я понял, серьезные проблемы в обороне, поэтому хотели вернуть братьев. Но я их тоже понимаю. Они много лет защищали цвета национальной команды. Сейчас, видимо, уже возраст сказывается.

— Ваша бывшая команда «Локомотив» — чемпион России этого сезона?

— Я слежу за «Локо». Жаль, что команда проиграла «Атлетико», хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что «Атлетико» — топовый соперник. А в чемпионате России, думаю, «Локомотив» в итоге станет чемпионом. Видите, Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав.

— У вас сохранилась обида за то, что с вами тогда не продлили контракт?