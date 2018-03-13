Ян Дюрица: Словакия готова заменить Англию на ЧМ в России

— Англия постоянно грозит бойкотировать чемпионат мира в России. Словакия, занявшая второе место в отборочной группе, готова ее заменить?
— А почему англичане не хотят приезжать?
— По политическим мотивам.
— Вон оно что… Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на ваш вопрос. Никто бы даже не раздумывал. Помните историю с Данией, которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92 и, кстати, выиграла турнир (улыбается).
— В ходе отборочного цикла вы сказали: «Есть только одно место, дающее право прямого выхода на чемпионат мира. И зачем там должна быть Словакия, если в группе есть Англия?» Англичан тащили на ЧМ-2018?
— Англия — эта сильная команда. Но иногда вмешивается и определенная политика.
— В смысле?
— Ну так бывает, понимаете. Иногда сильной команде благоволят. То же самое порой случается, когда условная «Барселона» играет с более слабым соперником. Тогда за мои слова об Англии меня оштрафовала ФИФА. Я не хочу уже возвращаться к этой теме, это были эмоции. Англия, конечно, сильнее Словакии, она это доказала. И будет неправильно, если англичане не поедут на чемпионат мира
— Осенью вы объявили о завершении карьеры в сборной. Если Словакия поедет в Россию, вернетесь в национальную команду?
— Нет.
— Почему?
— Если честно, хотел попрощаться со сборной, если бы мы даже попали на чемпионат мира. Мне уже 36 лет. Тяжело играть и в сборной, в клубе. Физически очень непросто. Так что если я и поеду в Россию, то только как болельщик.
— Понимаете 35-летних Березуцких, которые решили завершить карьеру в сборной России?
— Да, я читал об их решении. У вас, как я понял, серьезные проблемы в обороне, поэтому хотели вернуть братьев. Но я их тоже понимаю. Они много лет защищали цвета национальной команды. Сейчас, видимо, уже возраст сказывается.
— Ваша бывшая команда «Локомотив» — чемпион России этого сезона?
— Я слежу за «Локо». Жаль, что команда проиграла «Атлетико», хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что «Атлетико» — топовый соперник. А в чемпионате России, думаю, «Локомотив» в итоге станет чемпионом. Видите, Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав.
— У вас сохранилась обида за то, что с вами тогда не продлили контракт?
— Нет, нет! Ни на кого не злюсь. Просто было немного обидно, что мне до последнего момента ничего не сказали. Но это футбол. Зато появилась возможность поиграть в Турции. Новый опыт. Всегда с теплотой буду вспоминать время в «Локомотиве». Единственное — жаль, что сейчас меня там нет, когда команду идет к чемпионству (смеется).