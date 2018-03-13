Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Волгограде 7 апреля

Источник: РИА "Новости"

«Посетители Парка футбола ЧМ-2018, который будет работать в Волгограде 7 и 8 апреля, смогут попробовать свои силы на футбольных мини-аттракционах, принять участие в конкурсах, встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой», — сказал представитель обладминистрации.

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По его словам, в Парке футбола будет возможность уточнить расписание мирового первенства, получить информацию о приобретении билетов на матчи турнира и принять участие в Фестивале болельщиков ФИФА.

Парк футбола ЧМ-2018 — проект АНО «Оргкомитет «Россия-2018», который стартует в Сочи 24—25 марта . За два с половиной месяца Парк посетит Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и завершит свой путь в Москве, на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего чемпионата мира.