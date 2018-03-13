Шестой час стою в очереди за билетами на ЧМ-2018 и даже поболтать не с кем
Правдивая и печальная история от первого лица о том, как организаторы ЧМ-2018 реализуют билеты.
Правдивая и печальная история от первого лица о том, как организаторы ЧМ-2018 реализуют билеты.
18 марта 2009 года… Эту дату я никогда не забуду. В этот день Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу. На следующий день мне позвонил отец и сказал, что бросает курить, чтобы дожить до чемпионата мира. До этого он выкуривал по
Задача максимум
С тех пор прошло более девяти лет. Отец жив. Ему в этом году исполняется 70 лет. Мне повезло приобрести ему билеты на два матча сборной России: в Москву на
В первый этап продаж этого сделать не удалось — не распределили нужные билеты по лотерее. Во второй и третий этап (живая очередь и еще одна лотерея) возможности купить билеты на финал даже не было — они просто не были доступны. Оставалась одна надежда — новый этап продаж с живой очередью, который стартовал 13 марта, за пять дней до выборов президента России. За день до старта продаж мне на почту пришло письмо о том, что у меня будет возможность приобрести билеты на все игры кроме двух: финала и игры между Аргентиной и Исландией.
Если с финалом я ждал такого «кидка» со стороны организаторов, то матч Аргентины с Исландией поверг меня в шок. Почему на него не продаются билеты? Объяснения ни в письме, ни где бы то ни было в открытом доступе не было. Чушь
Очередь как в СССР
Во вторник я все равно решил попытать счастья — может удастся для друзей и близких приобрести билеты на
Для справки: все это время
Решил поделиться своим горем с подписчиками в социальной сети Твиттер. Пришло много интересных ответов. Почитав ленту, понял, что я такой не один — в очереди «стоят» тысячи россиян. Нам еще со времен СССР не привыкать. Смущает одно — поговорить не с кем. А без разговорчиков, какая очередь?
Сообщения в Твиттере:
Видимо я не оценил насколько мне повезло, когда удалось взять билеты по чиновничьей квоте на Аргентину. Адок
Они хоть чат замутили на этой странице. Ну какая очередь и без разговорчиков?
Back to the USSR.
У меня уже час никуда очередь не двигается.
У
Складывается ощущение, что мой человечек, преодолевая путь за билетами на ЧМ2018, вышел из Калининграда, в сторону Екатеринбурга, но по дороге застрял
Степан Чаушьян