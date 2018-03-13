Шестой час стою в очереди за билетами на ЧМ-2018 и даже поболтать не с кем

Источник: РИА "Новости"

18 марта 2009 года… Эту дату я никогда не забуду. В этот день Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу. На следующий день мне позвонил отец и сказал, что бросает курить, чтобы дожить до чемпионата мира. До этого он выкуривал по полторы-две пачки в день.

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Задача максимум

С тех пор прошло более девяти лет. Отец жив. Ему в этом году исполняется 70 лет. Мне повезло приобрести ему билеты на два матча сборной России: в Москву на матч-открытие ЧМ-2018, и Санкт-Петербург. Задача минимум выполнена. Осталась задача максимум — купить билет на финал.

В первый этап продаж этого сделать не удалось — не распределили нужные билеты по лотерее. Во второй и третий этап (живая очередь и еще одна лотерея) возможности купить билеты на финал даже не было — они просто не были доступны. Оставалась одна надежда — новый этап продаж с живой очередью, который стартовал 13 марта, за пять дней до выборов президента России. За день до старта продаж мне на почту пришло письмо о том, что у меня будет возможность приобрести билеты на все игры кроме двух: финала и игры между Аргентиной и Исландией.

Если с финалом я ждал такого «кидка» со стороны организаторов, то матч Аргентины с Исландией поверг меня в шок. Почему на него не продаются билеты? Объяснения ни в письме, ни где бы то ни было в открытом доступе не было. Чушь какая-то, но ладно. Речь сейчас не об этом.

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Очередь как в СССР

Во вторник я все равно решил попытать счастья — может удастся для друзей и близких приобрести билеты на какие-нибудь еще топовые матчи. С этими мыслями в 12 часов дня по московскому времени я встал в электронную очередь. Машина несколько минут натужно думала, после чего на экране появилось сообщение: «Вы сможете получить доступ к сайту через: более часа».

Для справки: все это время кто-то будет покупать билеты на чемпионат мира. На человека отводится по 10 минут. Сейчас, когда я печатаю этот текст, с того момента, когда я встал в очередь, прошло уже 5 часов. Я продвинулся чуть больше, чем наполовину. Потихоньку начинаю понимать, что ничего кроме билетов первой категории на игру последнего тура группового этапа между Тунисом и Панамой в Саранске, мне не достанется. Интересно одно — успею ли я попасть на сайт сегодня, 13 марта, или придется ждать следующего дня? А может придется простоять в очереди и до 18 марта?

Решил поделиться своим горем с подписчиками в социальной сети Твиттер. Пришло много интересных ответов. Почитав ленту, понял, что я такой не один — в очереди «стоят» тысячи россиян. Нам еще со времен СССР не привыкать. Смущает одно — поговорить не с кем. А без разговорчиков, какая очередь?

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Сообщения в Твиттере:

Видимо я не оценил насколько мне повезло, когда удалось взять билеты по чиновничьей квоте на Аргентину. Адок какой-то, назад в прошлое.

Они хоть чат замутили на этой странице. Ну какая очередь и без разговорчиков?

Back to the USSR.

У меня уже час никуда очередь не двигается.

У кого-нить этот гребаный человечек дошел до билетов? 4,5 часа — и никак.

Складывается ощущение, что мой человечек, преодолевая путь за билетами на ЧМ2018, вышел из Калининграда, в сторону Екатеринбурга, но по дороге застрял где-то между Саранском и Казанью. Скоро закончатся батарейки.