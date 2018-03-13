ФИФА извинилась перед болельщиками, у которых возникли трудности с покупкой билетов на ЧМ

Второй период второго этапа продаж билетов стартовал во вторник, продажа билетов ведется в порядке живой очереди на сайте ФИФА. Многие желающие приобрести билеты жаловались на то, что не имели возможность приобрести билеты в течение нескольких часов, ожидая своей очереди.

«Приносим извинения тем, у кого возникли трудности с покупкой билетов, — говорится в заявлении. — Мы отметили многочисленные сообщения и полностью понимаем ваше разочарование. Мы были проинформированы о том, что проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, получающих доступ к билетной платформе. Благодарим вас за ваше терпение».

Во время первого периода второго этапа продаж билетов было распределено 568 тысяч 448 билетов. По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов.