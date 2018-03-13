В Ростове к ЧМ-2018 установят скульптуру Забиваки и высадят 20 тыс. цветов

«На территории города Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу будут установлены арт-объекты «Стелла», «Арка», «RUSSIA 2018», «РОСТОВ-НА-ДОНУ», объемные композиции c изображением официального талисмана игр — волка «Забиваки», — пояснили в управлении.

Согласно эскизам, волк держит на носу мяч. Композиция будет выше человеческого роста. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату в парке культуры и отдыха имени М. Горького уложат плитку, установят садово-парковые диваны и лавки. В детском парке им. Вити Черевичкина отремонтируют бассейн.

К началу игр чемпионата мира по футболу в городских парках культуры и отдыха будет высажено около 20 тысяч цветов, которые украсят 115 клумб, 14 альпийских горок, 147 напольных цветочных ваз.