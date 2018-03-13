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14:43 (мск), источник: ТАСС

В Ростове к ЧМ-2018 установят скульптуру Забиваки и высадят 20 тыс. цветов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Скульптуру официального талисмана чемпионата мира по футболу волка Забиваки установят в Ростове-на-Дону, также в городе высадят свыше 20 тысяч цветов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города.

«На территории города Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу будут установлены арт-объекты «Стелла», «Арка», «RUSSIA 2018», «РОСТОВ-НА-ДОНУ», объемные композиции c изображением официального талисмана игр — волка «Забиваки», — пояснили в управлении.

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Согласно эскизам, волк держит на носу мяч. Композиция будет выше человеческого роста. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату в парке культуры и отдыха имени М. Горького уложат плитку, установят садово-парковые диваны и лавки. В детском парке им. Вити Черевичкина отремонтируют бассейн.

К началу игр чемпионата мира по футболу в городских парках культуры и отдыха будет высажено около 20 тысяч цветов, которые украсят 115 клумб, 14 альпийских горок, 147 напольных цветочных ваз.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

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