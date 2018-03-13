Мутко призвал не обращать внимание на возможность бойкота Англией ЧМ-2018

Ранее
— Какова ваша реакция на заявление Мэй? — вопрос Мутко.
— Какой может быть реакция… Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла.
А приезжать на турнир или нет — дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать — это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать
— Вам не кажется, что англичане только и делают, что ищут такие поводы?
— Мне так уже
Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные. (Илья АНДРЕЕВ).
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве,
Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).