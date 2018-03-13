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15:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мутко призвал не обращать внимание на возможность бойкота Англией ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил «СЭ», что политизировать обстановку вокруг чемпионата мира 2018 года не имеет никакого смысла.

Источник: РИА "Новости"

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

— Какова ваша реакция на заявление Мэй? — вопрос Мутко.

— Какой может быть реакция… Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла.

А приезжать на турнир или нет — дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать — это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации — бессмысленно.

— Вам не кажется, что англичане только и делают, что ищут такие поводы?

— Мне так уже давным-давно кажется. И обращать внимания на это нет никакого смысла. Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России… А мы занимаемся важным делом — готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет — личное дело каждого.

Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные. (Илья АНДРЕЕВ).

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).

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