А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет

Источник: AFP 2018

Частично ответы на вопросы относительно будущего Футбольной ассоциации и английских сборных можно найти в регламенте чемпионата мира 2018 года. Он четко устанавливает полномочия организационного комитета, который займется рассмотрением вопроса, а затем вместе с дисциплинарным комитетом определит соответствующие санкции.

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Именно оргкомитет ФИФА решит, следует ли заменять англичан, если они (официальная делегация, включающая национальную команду, а не политики) откажутся лететь в Россию. Прогнозировать сегодня, что в итоге произойдет в оставшееся до ЧМ время, очень сложно. Сборную Англии могут заменить или же оставить в турнире 31 команду. Выбор нового участника зависит целиком от оргкомитета — регламент не предусматривает каких-либо критериев. Можно только предположить, что вместо отказников пригласят другую европейскую сборную.

Что грозит отказывающимся? Крупный штраф, сумма которого зависит от того, когда направлено уведомление об отказе от участия в ЧМ-2018. Помимо этого ассоциации грозит исключение из последующих соревнований, которые пройдут под эгидой ФИФА.

Сама ФИФА пока не комментирует заявления английских политиков.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕГЛАМЕНТА ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

Статья 3 «Организационный комитет чемпионата мира».

3. Обязанности оргкомитета включают в себя, но не ограничиваются следующим:

… i) заменяет ассоциации, отказавшиеся участвовать в чемпионате мира.

…4. Решения оргкомитета… окончательные и не подлежат обжалованию.

Статья 6 «Отказ от участия, несыгранные и прерванные матчи».

1. Все ассоциации, участвующие в турнире, обязуются провести все матчи, пока их команды продолжают выступления на чемпионате мира.

…3. Любая ассоциация, отказывающаяся от участия не позднее, чем за 30 дней до старта финального турнира, обязана заплатить штраф не менее 250 тысяч швейцарских франков. Любая ассоциация, отказывающаяся от участия менее, чем за 30 дней до старта финального турнира или в ходе турнира, обязана заплатить как минимум 500 тысяч швейцарских франков.

4. В зависимости от обстоятельств, приведших к отказу от участия, дисциплинарный комитет ФИФА может применить санкции к упомянутым выше ассоциациям, включая их исключение из последующих соревнований ФИФА.

…6. Отказавшаяся ассоциация теряет право на финансовые вознаграждения.

7. В случае отказа какой-либо ассоциации или отмены или досрочного прекращения матча в результате форс-мажора организационный комитет принимает решение исключительно по своему усмотрению и предпринимает все необходимые меры.

Статья 7 «Замена ассоциации».

Если какая-либо ассоциация отказывается от участия в турнире или исключается из него, организационный комитет принимает решение исключительно по своему усмотрению и предпринимает все необходимые меры. В частности, оргкомитет может заменить эту ассоциацию на другую.