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13:07 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Исландцы сняли видео про свою новую форму (не показав ее)

Сборная скоро презентует дизайн формы на Чемпионат мира.

В интернете появился крутой ролик, в котором исландцы хвастаются будущей новой формой для своей футбольной сборной.

В видео показан снежный городок, в котором, не смотря на суровую погоду, девушки прямо посреди улицы упражняются с мячом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отсылка очевидно идет к тому, что Исландия — северная и морозная страна. Но это не мешает исландцам тренироваться, добиваться своих целей и показывать потрясающие результаты.

Саму форму представят уже 15 марта.

Сборную Исландии многие полюбили за выступление на прошлом Чемпионате Европы. Будем надеяться, что теперь она подарит всем незабываемую игру также и на предстоящем Чемпионате мира в России.

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