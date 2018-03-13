Исландцы сняли видео про свою новую форму (не показав ее)

В интернете появился крутой ролик, в котором исландцы хвастаются будущей новой формой для своей футбольной сборной. В видео показан снежный городок, в котором, не смотря на суровую погоду, девушки прямо посреди улицы упражняются с мячом.

Отсылка очевидно идет к тому, что Исландия — северная и морозная страна. Но это не мешает исландцам тренироваться, добиваться своих целей и показывать потрясающие результаты.



Саму форму представят уже 15 марта.



Сборную Исландии многие полюбили за выступление на прошлом Чемпионате Европы. Будем надеяться, что теперь она подарит всем незабываемую игру также и на предстоящем Чемпионате мира в России.