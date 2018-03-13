Полный Мундиаль: Самара — потемкинские деревни стахановскими темпами

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» продолжает оценивать города-организаторы ЧМ-2018 по ряду критериев: общая готовность к ЧМ, а также готовность стадиона, транспортной инфраструктуры, отелей и частных апартаментов, точек питания и развлекательной инфраструктуры — важнейшие аспекты для болельщиков, которые приедут сюда в июне 2018 года на футбол.

Мы не ленимся и сами объезжаем все города. Неделю назад мы рассказывали, как съездили в самый «неожиданный» город-организатор ЧМ-2018, Саранск, в котором нам неожиданно понравилось. На очереди была Самара, куда мы отправились, буквально вскочив на подножку уходящего поезда.

Ночью устраиваешься поудобнее в своем купе в Саранске, а рано утром следующего дня проводница уже будит тебя на подъезде к Самаре — удобно.

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Город: 5

Самара очень хочет стать приятным городом, но пока у нее это получается не самым лучшим образом. Первое, что бросается в глаза, когда едешь в сторону к стадиону по одной из главных транспортных артерий города — обновленные высотки по обе стороны улицы. В отличие от Саранска, где фасад многоэтажных зданий обновляли с помощью металлических конструкций, в Самаре поступили по-другому — дома отремонтировали и покрасили в яркие цвета.

Смотрится свежо и симпатично. Но, чтобы добраться до подноготной, не надо даже сворачивать с главной улицы или ехать в захолустный район. Достаточно просто посмотреть чуть глубже. За обновленной «первой линией» скрывается «вторая» и «третья» — все те же обшарпанные бетонные коробки, которые пока никто и не думал ремонтировать, а лишь прячут за современными потемкинскими деревнями.

Если двигаться по одной из главных улиц города, Ново-Садовой, в сторону центра, можно оказаться на улице Самарская, в которую как раз Ново-Садовая и перетекает. По ней гости ЧМ-2018 будут добираться до площади Куйбышева, на которой расположится фан-зона. Идти придется мимо деревянных покосившихся сооружений. Мимо некоторых домов страшно проходить (вдруг обвалится), но в них продолжают жить люди. Эти дома никто не реставрирует, не красит, никак не готовит к чемпионату мира. В принципе, несколько кварталов, которые могли бы стать достопримечательностью города, гниют доживая свой век, а их обитатели с нетерпением ждут переселения в новые просторные квартиры.

Достоинство города — его просторная набережная. Здесь будут проводить свободное время гости города на ЧМ-2018. По большей части набережная в порядке, но кое где еще ведутся ремонтные работы.

— Не знают, успеют ли закончить к чемпионату мира, или нет — что-то масштабное они там затеяли, — признался таксист, когда мы проезжали мимо четвертой очереди. По радио в этот момент обсуждали какую-то стену… Далеко не все местные жители поддерживают планы масштабной реконструкции.

Стадион: 3

До стадиона в Самаре ехать долго. Очень долго. Сейчас на такси проезд до арены от центра города обходится порядка 500 рублей. Автобусы пока к арене не ходят, но вроде будут. Однако гости ЧМ-2018 добираться до стадиона будут не на них, а на новом скоростном трамвае. Правда, его все еще нет. Успеют ли довести? У местных тоже есть опасения.

Проблемы с самим стадионом известны. «Самара Арена», или как ее еще иногда называют «Космос Арена», — самый неготовый к чемпионату мира стадион. Когда «Полный Мундаль» подходил к нему, пробиваясь через сугробы, на покатой крыше продолжали работать люди — в минус 15 по Цельсию — спешат, стахановцы.

Со стороны стадион выглядел не очень готовым. Мимо раз в пару минут проносились большегрузные машины, которые активно доставляли на строительную площадку материалы.

Работа кипела. Как рассказал таксист, на стройку согнали мужиков со всех окрестных деревень. Им — неплохой заработок, организаторам — лишние руки. Вот только руки — не самые профессиональные.

На следующий день после нас стадион посетил Виталий Мутко, который, в отличие от нас, высоко оценил готовность арены и пообещал, что основные работы завершатся к 1 апреля. Пошутил, что ли?

Транспорт: 4

Дороги в Самаре хорошие… На этом положительные моменты заканчиваются.

Город так и не смог побороть болезнь роста — пробки. Транспортных артерий не хватает, а машин с каждым годом становится все больше. Наш отель располагался в строящемся микрорайоне. На одном только повороте к нему пришлось простоять 25 минут. От отеля таксисты и вовсе везти отказывались — сбрасывали заказ. Выезжать из нашего «закутка» пришлось бы добрых полчаса.

Общественного транспорта много, но в нем черт ногу сломит. Никаких брошюр, которые рассказали бы туристу, какие автобусы и троллейбусы куда идут, нет. Ну, или нам их просто не удалось разыскать. Русский человек может спросить местных, а что делать иностранцу? Английский язык знает только молодежь, и то далеко не вся.

В городе есть метро, но даже местные им пользуются не так часто. Расположение станций не очень удобно. Прямо до центра не доедешь. До стадионов — тоже. Вот и приходится пользоваться такси.

Спрос желтые «кэбы» с шашечками велик, вот они и задирают ценник. На контрасте с Саранском (100 рублей в любую точку города) поездки по 250 рублей за 3−4 км показались верхом расточительства. Пешком пройти достаточно сложно — расстояния уж очень велики.

О том, чтобы дойти до стадиона и речи быть не может. О скоростном трамвае мы уже говорили, но он — в будущем.

В город гости будут в основном приезжать двумя путями: на самолете и на поезде. Аэропорт «Курумоч» находится далеко от города — 45 км. Он открылся после реконструкции в 2015 году. Вокзал Самары некогда был гордостью города. С тех пор, как открыли это многоэтажное здание из стекла и бетона, прошло более 15 лет. К ЧМ-2018 вокзал экстренно реконструируют. По факту — латают как могут. Половина залов перегорожена красной лентой — ведутся работы. Центральный вход не работает. Но к ЧМ-2018 должны закончить — все будет в порядке.

Размещение: 6

С чем в Самаре проблем нет, так это с отелями. Их в городе достаточно. Многие из них прошли сертификацию, получили свои звездочки и подчиняются законам — не завышают цену на время чемпионата мира выше установленных государством сумм.

Но в Самаре много и других отелей — не прошедших пока сертификацию, без звезд. Они под государственное регулирование тоже подпадают, но по цене, установленной правилами, сдавать номера в большинстве своем отказываются.

Мы остановились в мини-отеле «Боярин» — отдельностоящее здание всего на несколько номеров. Вокруг — жилые многоэтажки-новостройки. Почему мы выбрали именно его? Дело в истории, которая гуляет по интернету.

Парни забронировали номер на время чемпионата мира по 2,6 тысяч рублей в сутки. Успокоились. После нового года приходит письмо — отель отменил бронирование. На вопрос, почему это было сделано, последовал ответ, что на время ЧМ-2018 из-за ажиотажа цена вырастет — до 26 тысяч рублей. В десять раз!

Мы проверили — на момент нашей поездки все так и было. Более того, на те дни, когда в город на матч с Уругваем приедут фанаты сборной России, цена в мини-отеле без звезд подскочит до 52 тысяч рублей в сутки — даже дороже квартиры, которую мы брали в Саранске.

В остальном к отелю претензий нет: вежливый персонал, внимательное обслуживание, чистая комната, завтрак в номер. Единственный минус — неработающая ванна-джакузи. Портье объяснил, что кто-то из гостей ее сломал, а починить не успели. Вышел самый дорогой поддон для душевой в истории. Звали приезжать летом. Мы бы с радостью, но не за 26 тысяч. На ресепшене сказали, что они что-то там обновляют на сайте — может будет снижение цен.

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Общепит: 6

В принципе, с поиском места, где можно поесть, проблем в Самаре возникнуть не должно. Здесь много как частных заведений, так и сетевых кафе и ресторанов.

Изысков, правда, ждать не стоит. Все довольно стандартно: пиццерии, суши, роллы, пабы, европейская кухня — стандартный набор. В хороших заведениях и цены соответствуют — московские.

Ресторанов с фаст-фудом, конечно, могло бы быть и побольше, но спасибо и на том, что они есть — можно быстро перекусить.

Отдельная история — легендарное самарское «дно» — знаменитый пивзавод, при котором открыто уже два пивных ресторана. Любой уважающий себя любитель футбола и пенного напитка просто обязан посетить это место. Главная достопримечательность — живое пиво, которое с собой из Самары не увезти — испортится. Пить его нужно только здесь. Кухня, правда, особыми изысками также не отличается.

Досуг: 6

Самый идеальный досуг в Самаре — праздно шататься по набережной. Это полезно и приятно. Здесь же проходит и самая активная часть социальной жизни города. Здесь знакомятся парочки, проходят свидания, встречаются друзья.

Вряд ли гости Самары смогут пройти мимо выставочного комплекса Самара Космическая, главным экспонатом которого является огромная ракета, возвышающаяся над городом. Для разнообразия можно заглянуть и сюда. Еще один известный музей — Бункер Сталина — посмотрите, где могла бы решаться судьба мира.

Футбольным фанатам обязателен к посещению Музей самарского футбола. Он был создан энтузиастами. Найти его сложно, но это стоит того.

Вас ждет самая полная история самарского футбола с уникальными экспонатами, которые собирали болельщики клуба. Изюминка музея — экскурсия, которую готов провести один из его основателей Сергей Лейбград. На посещение в обычные дни надо записываться заранее по телефону, но во время ЧМ-2018 музей, возможно, будет открыт постоянно. Мы заранее не записывались, но нам повезло — пришли одновременно со съемочной группой датского телевидения, которую там уже ждали.

В конце февраля в городской библиотеке Самары проходила выставка плакатов с матчей «Крыльев Советов». Здесь же проводились встречи любителей футбола с игроками, тренерами и ветеранами клуба. Летом, правда, выставки здесь уже не будет. На ее месте расположится пресс-центр ЧМ-2018.

Средний балл: 5

Вечером второго дня настало время двигаться дальше. Следующий город на пути — Казань, до которой от Самары на поезде добираться удивительно долго. В следующем выпуске «Полного Мундиаля» расскажем, почему ночные бабочки Казани собираются бойкотировать ЧМ-2018.