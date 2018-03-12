МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018

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МИД сделал заявление об очередном витке кампании по дискредитации чемпионата мира по футболу в России, который состоится в июне-июле этого года. Приводим материал, опубликованный на сайте Министерства иностранных дел.

Мы неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия, — говорится в материале. — Так, об этом говорилось в ходе еженедельных брифингов 25 мая 2017 года и 12 января 2018 года.

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Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц — в частности, Министра иностранных дел Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира. При этом сами они, кажется, до сих пор не определились: кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие — члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту.

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Аналогичный заказ отрабатывают и в Германии. Крупнейшая немецкая бульварная газета «Бильд» решила «узнать» у футболистов своей сборной, а стоит ли вообще ехать в Россию? Опрос сопровождался демонстрацией фотографии девочки, якобы пострадавшей во время авианалета сирийских ВВС в Восточной Гуте 8 марта. К сожалению, «Бильд» в очередной раз использует в своих спекуляциях пострадавших детей, забывая про аргументацию и доказательства. Не в первый раз «Бильд» использует и крупные спортивные соревнования для дискредитации России — в 2014 году именно это издание стало одним из главных источников распространения инсинуаций о подготовке и проведении зимних Олимпийских игр в Сочи. Главный редактор «Бильда» Райхельт развил свой пропагандистский тезис на страницах британской «Дейли мейл», проведя параллель между чемпионатом мира по футболу-2018 и «печально известной» Олимпиадой в Берлине 1936 года. Что ж, лекала старые. С берлинской Олимпиадой пропагандисты сравнивали и сочинские Игры.

К чести опрошенных изданием спортсменов, спонсоров футбольной сборной и официальных лиц — они на провокацию не поддались.