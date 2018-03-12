Обслуживание стадиона «Мордовия Арена» обойдется в 71,5 млн в 2018 году
В конкурсе на получение контракта по техническому обслуживанию объекта примут участие три компании.
В конкурсе на получение контракта по техническому обслуживанию объекта примут участие три компании.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг» оценило контракт на комплексную эксплуатацию футбольного стадиона в Саранске «Мордовия Арена» в 71,5 млн рублей в течение 2018 года. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Заявку на участие в электронном аукционе подали пять компаний. По итогам рассмотрения заявок определились три компании, которым может достаться контракт на обслуживание спортобъекта: ООО «Интерстрой» (Новокуйбышевск, Самарская область); ООО «Московская областная
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 71,5 млн рублей, срок выполнения работ — до 31 декабря 2018 года. В перечень обслуживаемых объектов включены: газоны и твердые покрытия на наружной территории стадиона, внутренние помещения, трибуны и неотапливаемые помещения, а также остекленные фасады.
В числе оказываемых в рамках контракта услуг: сервисное обслуживание натурального газона футбольных полей (в том числе инженерных систем); техническое обслуживание инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов зданий; уборка помещений и прилегающей территории.
Кроме того, на охрану стадиона «Мордовия Арена» также будет заключен контракт. Срок выполнения работ — с 9 марта и до 31 декабря 2018 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 47,490 млн рублей. На эти средства планируется организовать охрану на объекте в объеме 32 круглосуточных постов.
Для проведения досмотра будут использованы технические средства — портативные металлообнаружители, портативные газоанализаторы паров взрывчатых веществ, индикаторы электромагнитных и акустических полей, индикаторы опасных жидкостей, комплект
Отметим, что аналогичные контракты планируется заключить на обслуживание стадионов «Нижний Новгород», «Самара Арена», «Екатеринбург Арена», «Волгоград Арена», «Стадион Калининград», «Ростов Арена». Стоимость каждого из контрактов составляет 71,5 млн рублей, срок — также до конца 2018 года. На охрану указанных объектов заключаются контракты стоимостью около 50 млн рублей каждый.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, стадион «Мордовия Арена» строится на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу также арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. зрителей, в режиме «Наследие» — 30 тыс. мест.
В апреле 2017 года тогда еще
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата мира по футболу состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.