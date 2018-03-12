Из каких стран покупают больше билетов на матчи чемпионата мира

Источник: TeamRussia.pro

ФИФА сообщила о том, что на матчи чемпионата мира в России продано уже более одного миллиона билетов.

Продажи билетов на матчи турнира стартовали в сентябре, а продолжились во время второго этапа, который длился с 5 декабря по 31 января. В итоге на данный момент реализовано уже 1 миллион 303 тысячи 616 билетов.

Наибольшим спросом билеты пользуются у российских болельщиков (197 832 билетов). На втором месте — Колумбия (33 048) на третьем — Бразилия (24 656).

Также в десятку вошли: Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214) и Англия (14 890).

«За 94 дня до матча открытия мы остаемся очень довольны результатами продаж билетов», — заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Продажи возобновятся 13 марта.