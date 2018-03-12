Актера заставили показывать билет.
Более 1,3 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018 по футболу
ТАСС, 12 марта. На матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России в общей сложности продано 1 млн 303 тысячи 616 билетов. Об этом сообщает
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ТАСС, 12 марта. На матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России в общей сложности продано 1 млн 303 тысячи 616 билетов. Об этом сообщает
Продажи билетов возобновятся 13 марта в 12:00 мск.