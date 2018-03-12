Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Основатель «Современника» и отец «Табакерки»: как умер Табаков
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Лионель Месси показал первое фото новорожденного сына
Утекающие деньги: как перестать переплачивать за воду
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Армянский монах раскрыл тайну Благодатного огня
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
16:43 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной Германии по футболу призвал не превращать ЧМ в инструмент политики

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер команды Германии Йоахим Лёв призвал не превращать чемпионат мира по футболу в политический инструмент. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью Bild.

«Участие в чемпионате мира не означает, что мы соглашаемся с системой, режимом или правителем, — сказал Лёв. — Мы не позволим превратить нас в инструмент, независимо от того, где мы играем, мы всегда придерживаемся наших ценностей».

По словам тренера, игроки не могут повлиять на выбор страны — хозяйки турнира и проводимую ею политику.

Ранее британские СМИ сообщили, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Каррера о Промесе: это не наказание, это во благо команды
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ
Черчесов: Вызов поможет Габулову вернуться в состав «Брюгге»
Новости

Умер Олег Табаков

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь