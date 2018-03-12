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15:37 (мск), источник: Р-Спорт

Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом чемпионата мира-2018 по футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

Источник: РИА "Новости"

«Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги», — сказала она.

По ее словам, недавно кот Ахилл «брал отпуск» — жил в семье, где поправился примерно на килограмм и вернулся в Эрмитаж «с брюшком». К настоящему времени будущий оракул чемпионата мира по футболу похудел на 100 граммов. По словам куратора эрмитажных котов, основательницы Музея кошки Анны Кондратьевой, сейчас кот Ахилл весит 4 килограмма 720 граммов.

В качестве подготовки к будущим мероприятиям запланированы посещения котом Ахиллом детских хосписов и, возможно, домов престарелых.

Ранее сообщалось, что кот Ахилл был выбран оракулом Кубка конфедераций 2017 года. Среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Это белоснежный кот, живущий в Зимнем дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие.

Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать. Предсказания кот-оракул делал в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд: откуда кот отведает лакомство, та команда и считалась победителем.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.

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