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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сампаоли и Марадона могут помириться в преддверии ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и легендарный футболист Диего Марадона могут помириться ради успеха национальной команды страны на чемпионате мира — 2018.

Источник: Reuters

«Думаю, они должны пообщаться. Я уже поговорил с Сампаоли — он открыт для встречи. Диего обижен на него, но им стоит забыть о своём конфликте ради успеха Аргентины на чемпионате мира», — цитирует Матиаса Морлу, агента Марадоны, Clarin.

Бывший футболист и специалист находятся в ссоре на протяжении нескольких лет. Марадона заявлял, что в своё время Сампаоли его предал. Наставник сборной говорил, что у него в команде играет лучший футболист в истории футбола — Лионель Месси, таким образом ставя нападающего «Барселоны» выше Марадоны.

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