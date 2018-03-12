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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Блаттер: Англичане не умеют проигрывать. В России выступят все 32 сборные

Спецкор «СЭ» — в гостях у экс-президента ФИФА.

Источник: Reuters

Эксклюзивное интервью «СЭ» дал тот, кто создал современную футбольную империю, в которую вовлечена треть населения планеты и в которой вращаются миллиарды долларов. Наш спецкор побывал в Цюрихе в гостях у Йозефа Блаттера, в минувшую субботу отметившего 82-й день рождения.

В часовой беседе экс-глава ФИФА рассказал об основных этапах своей жизни, о том, сколько секунд на самом деле не доиграли баскетбольные сборные СССР и США в знаменитом финале Олимпиады-1972, какое звание он получил во время службы в швейцарской армии, как много друзей осталось у него после ухода из ФИФА, кому достались все принадлежавшие ему награды и подарки, кто должен был получить ЧМ-2022 и о многом другом.

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Но в первую очередь нас, конечно, интересовали вопросы, касающиеся чемпионата мира 2018 года.

— Один из британских политических лидеров Борис Джонсон атаковал ЧМ-2018. Он заявил о возможном бойкоте турнира, если появятся данные о связи отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля с российскими спецслужбами. Понятно, что англичане быстро уточнили, что речь идет не о сборной их страны, а об официальных лицах. Но все же… Как вы думаете, сколько это еще будет продолжаться? — вопрос Блаттеру.

— Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть.

— То есть у России мировой чемпионат уже не отнять?

— Нет. Понимаете, футбол сам по себе — крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира — событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство — месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России!

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— Насколько серьезны, на ваш взгляд, были попытки отобрать у России право проведения ЧМ? Больше слов, эмоций или существовала реальная угроза?

— Единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, — это ФИФА. А каковы отношения между ФИФА и Россией все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик — Джанни Инфантино и Владимир Путин играли в футбол.

Очень жаль, что существуют антироссийские настроения. Знаете, мне хотелось, чтобы ЧМ-2018 и ЧМ-2022 прошли бы в России и США. Поддержи мое мнение исполком, так и получилось бы. Но вместо США утвердили Катар. Благодаря действиям Саркози, на тот момент президента Франции, и Платини. Из-за них часть голосов, которые могли получить американцы, отошли к катарцам.

А представляете, как было бы здорово объединить через футбол два таких государства! Жаль, не получилось. Но, повторю и могу повторить еще много раз: никто в ФИФА никогда не ставил под сомнение проведение мирового чемпионата в России. Никогда!

— Только англичане никак не успокоятся.

— Они такие. Они и против меня выступали и выступают. Их все и всё не устраивают. Англичане не умеют проигрывать.

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— Вы приедете в Москву или Санкт-Петербург на матчи мирового чемпионата?

— У меня есть приглашение от главы вашего государства. Посмотрим, как в итоге получится — пригласят меня на начало турнира или на финал. Я же не могу требовать и говорить, что хочу побывать там-то и там-то. Приеду как личный гость президента Владимира Владимировича (старательно произносит с русским акцентом. — Прим. А. Б.).

— Кстати, а имя вашего отца…

— Я — Йозеф Йозефович (улыбается).

— Вы сможете приехать только как частное лицо.

— Поеду не как частное лицо. А как экс-президент ФИФА — пусть меня и отстранили на время.

— Появилась информация, что вы всерьез намерены добиться отмены вашего наказания — запрета заниматься футбольной деятельностью.

— Идет процесс. Надеюсь, решение будет принято еще до начала чемпионата мира.

— Каковы шансы, что оно окажется для вас положительным?

— Я не приговорен каким-либо судом. Решение спортивное. Меня отстранили так, как отстраняют или дисквалифицируют судью, игрока или тренера. Постараемся сделать все, чтобы отменить это отстранение.

Цюрих — Москва.

Глава FIFA Йозеф Блаттер выступил с обращением к россиянам
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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