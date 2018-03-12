Блаттер: Англичане не умеют проигрывать. В России выступят все 32 сборные
Спецкор «СЭ» — в гостях у
Спецкор «СЭ» — в гостях у
Эксклюзивное интервью «СЭ» дал тот, кто создал современную футбольную империю, в которую вовлечена треть населения планеты и в которой вращаются миллиарды долларов. Наш спецкор побывал в Цюрихе в гостях у Йозефа Блаттера, в минувшую субботу отметившего 82-й день рождения.
В часовой беседе
Но в первую очередь нас, конечно, интересовали вопросы, касающиеся чемпионата мира 2018 года.
— Один из британских политических лидеров Борис Джонсон атаковал ЧМ-2018. Он заявил о возможном бойкоте турнира, если появятся данные о связи отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля с российскими спецслужбами. Понятно, что англичане быстро уточнили, что речь идет не о сборной их страны, а об официальных лицах. Но все же… Как вы думаете, сколько это еще будет продолжаться? — вопрос Блаттеру.
— Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть.
— То есть у России мировой чемпионат уже не отнять?
— Нет. Понимаете, футбол сам по себе — крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира — событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство — месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России!
— Насколько серьезны, на ваш взгляд, были попытки отобрать у России право проведения ЧМ? Больше слов, эмоций или существовала реальная угроза?
— Единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, — это ФИФА. А каковы отношения между ФИФА и Россией все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик — Джанни Инфантино и Владимир Путин играли в футбол.
Очень жаль, что существуют антироссийские настроения. Знаете, мне хотелось, чтобы ЧМ-2018 и ЧМ-2022 прошли бы в России и США. Поддержи мое мнение исполком, так и получилось бы. Но вместо США утвердили Катар. Благодаря действиям Саркози, на тот момент президента Франции, и Платини.
А представляете, как было бы здорово объединить через футбол два таких государства! Жаль, не получилось. Но, повторю и могу повторить еще много раз: никто в ФИФА никогда не ставил под сомнение проведение мирового чемпионата в России. Никогда!
— Только англичане никак не успокоятся.
— Они такие. Они и против меня выступали и выступают. Их все и всё не устраивают. Англичане не умеют проигрывать.
— Вы приедете в Москву или
— У меня есть приглашение от главы вашего государства. Посмотрим, как в итоге получится — пригласят меня на начало турнира или на финал. Я же не могу требовать и говорить, что хочу побывать
— Кстати, а имя вашего отца…
— Я — Йозеф Йозефович (улыбается).
— Вы сможете приехать только как частное лицо.
— Поеду не как частное лицо. А как
— Появилась информация, что вы всерьез намерены добиться отмены вашего наказания — запрета заниматься футбольной деятельностью.
— Идет процесс. Надеюсь, решение будет принято еще до начала чемпионата мира.
— Каковы шансы, что оно окажется для вас положительным?
— Я не приговорен
Цюрих — Москва.