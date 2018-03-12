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10:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Испанские астронавты запечатлели вид на «Екатеринбург-Арену» из космоса

Испанцы также сняли арены и в других российских городах, принимающих игры Чемпионата мира по футболу.

Испанские астронавты сфотографировали вид на «Екатеринбург-Арену» из космоса. Помимо этого, они сделали кадры из другими стадионами в российских городах, принимающих игры ЧМ-2018, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал».

Фотографии были сняты камерой высокого разрешения. На них испанские спутники запечатлели, как выглядят из космоса арены городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Кадры были объединены в одну видеозапись. Ролик, кстати, может стать отличной проверкой на знание географии.

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Напомним, стадион «Екатеринбург-Арена» стал одним из первых спортивных сооружений, сданных в эксплуатацию к ЧМ-2018. Реконструкция бывшего Центрального стадиона обошлась федеральному бюджету в 12,5 млрд рублей.

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Сегодня стало известно о том, что федеральное государственное предприятие «Спорт-Инжиниринг» разместило на официальном сайте госзакупок контракт на обслуживание и уборку бывшего Центрального стадиона Екатеринбурга. Начальная сумма по лоту — более 71 млн рублей.

От будущего подрядчика на спортивном объекте, специально реконструированному к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, выдвигается три требования: оказывать услуги по сервисному обслуживанию футбольного газона и его инженерных систем, обсуживать техническое состояние всего стадиона, а также производить уборку помещений и прилегающей к стадиону территории.

Как отмечается в документации общая площадь «Екатеринбург Арены» составляет 11,037 Га, а площадь застройки 32 072 кв.м. Стадион будет использоваться не только для проведение матчей ЧМ-2018 по футболу, но и как многофункциональный комплекс, использоваться для проведения прочих спортивных и культурно-массовых мероприятий, развлекательных шоу и концертов. Контракт рассчитан до конца 2018 года.

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