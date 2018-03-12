Испанские астронавты запечатлели вид на «Екатеринбург-Арену» из космоса

Испанские астронавты сфотографировали вид на «Екатеринбург-Арену» из космоса. Помимо этого, они сделали кадры из другими стадионами в российских городах, принимающих игры ЧМ-2018, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал».

Фотографии были сняты камерой высокого разрешения. На них испанские спутники запечатлели, как выглядят из космоса арены городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Кадры были объединены в одну видеозапись. Ролик, кстати, может стать отличной проверкой на знание географии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PfTFE4uCraM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, стадион «Екатеринбург-Арена» стал одним из первых спортивных сооружений, сданных в эксплуатацию к ЧМ-2018. Реконструкция бывшего Центрального стадиона обошлась федеральному бюджету в 12,5 млрд рублей.

Сегодня стало известно о том, что федеральное государственное предприятие «Спорт-Инжиниринг» разместило на официальном сайте госзакупок контракт на обслуживание и уборку бывшего Центрального стадиона Екатеринбурга. Начальная сумма по лоту — более 71 млн рублей.

От будущего подрядчика на спортивном объекте, специально реконструированному к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, выдвигается три требования: оказывать услуги по сервисному обслуживанию футбольного газона и его инженерных систем, обсуживать техническое состояние всего стадиона, а также производить уборку помещений и прилегающей к стадиону территории.